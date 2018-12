GeraçãoE e arquitetura

70

Jornal do Comércio pela excelente reportagem deste projeto arquitetônico social ( Parabéns à equipe dopela excelente reportagem deste projeto arquitetônico social ( Arquiteta organiza mutirões para reformar locais gratuitamente , Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 20/12/2018). Também sou contra o desperdício. Vê-se muita sucata em papa-entulho que poderia ser aproveitada. Eu aproveito muita sucata nas minhas reformas. (Jorge Alberto dos Santos, técnico em manutenção de aeronaves)

Recursos públicos

Jornal do Comércio noticia (07/12/2018, página 18, noticia (07/12/2018, página 18, Geral ) a prisão de gestores terceirizados da saúde em Canoas por fraudes e as viagens de políticos como o (infelizmente) porto-alegrense Carlos Marun e pessoal de segundo escalão do Ministério de Direitos Humanos com muitos questionáveis benefícios para o serviço público (coluna Espaço Vital). Existem vários grupos que se dedicam a saquear os recursos públicos dentro da lei (servidores dos Três Poderes e políticos) ou fora dela: grupos privados, servidores e políticos corruptos. Seja cometendo crimes ou simplesmente agindo de maneira imoral (como aumentos de salário autoconcedidos a despeito da grave situação fiscal), esses grupos fazem com que grande parte (talvez a maior parte) dos impostos pagos por nós seja roubada ou desperdiçada. Como pode uma sociedade aceitar pagar mais impostos ainda, sabendo que o destino de nosso sacrifício é ainda mais roubo e desperdício? (Darlei Worm Jr.)

Cumprimentos

