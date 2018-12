70

Jornal do Comércio, 19/12/2018). Lamentável! (Paulo Tavares, Porto Alegre) A única coisa que o governo "ganhou" foi manter a economia gaúcha estagnada, afugentar investimentos e continuar asfixiando com altos impostos a sociedade gaúcha! ( Assembleia mantém alta do ICMS por mais dois anos , 19/12/2018). Lamentável! (Paulo Tavares, Porto Alegre)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural

Jornal do Comércio). Conheci a professora Ivone por volta de 1982, quando deu aula de música na escola em que estudei no 1º grau. Pessoa marcante na vida de qualquer um. Uma lenda. (Eduardo Cunha, Porto Alegre)

Buraco

Sobre a reclamação do leitor Fernando Ferrari Filho, publicada coluna Palavra do Leitor do Jornal do Comércio, solicitando fechamento de buraco na calçada da rua Marcelo Gama, esquina com a rua Corcovado, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), por meio da Coordenação de Águas Pluviais (CAP), informa que na rua Marcelo Gama, esquina com a rua Corcovado, há necessidade de reconstrução de rede pluvial no passeio, com acompanhamento da Sulgás, visto que há tubulações de gás no local. A intervenção consta na programação das equipes para execução até a próxima semana. As condições climáticas podem alterar a programação. (Rafaela Redin, Assessoria de Comunicação, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos)

O Supremo e a Lava Jato

O ministro Fachin está redondamente enganado ao acreditar que o STF é muito maior que a Operação Lava Jato. A Lava Jato levou para a cadeia Lula, o maior corrupto "nunca antes visto na história do nosso País". A Lava Jato prendeu ex-políticos (sem foro privilegiado) e empresários envolvidos em corrupção e recuperou milhões de reais, devolvidos aos cofres públicos, enquanto o STF só liberou muitos corruptos, principalmente graças ao ministro Gilmar Mendes, e não contribuiu com nenhum centavo aos cofres públicos. Não é à toa que os brasileiros sentem vergonha do STF e manifestam esse sentimento diretamente, quando cruzam com os "nobres" ministros nos aeroportos ou nas redes sociais. Muitos sentem mesmo vergonha do nosso STF. (Maria Carmen Del Rios, Porto Alegre)