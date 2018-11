Desigualdade no Brasil

As décadas passam, e a desigualdade continua no Brasil (Jornal do Comércio, página 11, edição de 26/11/2018). Estou na terceira idade e, desde moço, ouço, vejo e leio que temos pessoas ganhando - quando ganham - muito pouco ao lado de outras recebendo muito. Acredito que mais classe média é algo importante. (Joel de Moura, Porto Alegre)

Ideologias cansativas

Acredito que o povo brasileiro já está cansado deste debate enjoativo e que não leva a lugar nenhum e a nenhuma solução sempre baseado na ideologia de esquerda ou de direita. Basta, vamos trabalhar e encontrar soluções para os nossos problemas. (Solano Dias, Porto Alegre)

Diplomacia

O Brasil, que passou os últimos anos fazendo "diplomacia de Guerra Fria", lá dos anos 1950, agora, dará uma marcha à ré de 900 anos, para empreender uma nova "Cruzada" do Ocidente contra os "infiéis" do Extremo Oriente, que estão conspirando contra nossos valores nacionais, econômicos e religiosos. "Teorias da Conspiração" no Palácio do Itamaraty, sob a futura direção de um novo "El Cid", salvador do Ocidente! A ironia é que, enquanto a Europa e os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, se preocupam com os países islâmicos, o Brasil vai acompanhar Trump em sua cruzada antiglobalização pilotada pela China. O "perigo amarelo" é a cor da moda a ser novamente combatida. (Paulo Sergio Arisi, jornalista, Porto Alegre)

Ponte Gomes Freire de Andrade

No dia 24 de novembro de 1957, a cidade engalanou-se com a ocorrência de significativos atos: pela manhã, o governador Ildo Meneghetti; o rio-pardense presidente do Tribunal de Justiça do RS desembargador Décio Pellegrini; e o prefeito municipal Fernando Wunderlich cortaram a fita inaugural da ponte Gomes Freire de Andrade, sobre o Jacuí, na extensão de 647 metros, com a designação oficial de Travessia Gomes Freire de Andrade, em homenagem ao demarcador das fronteiras meridionais lusas, também considerado um dos fundadores de Rio Pardo. Ao meio-dia, o governador descerrou a placa comemorativa das obras de conclusão do moderno frigorífico da Cooperativa Pastoril de Rio Pardo Ltda., ensejando a criação de 250 empregos diretos e indiretos. Finalmente, à tarde, foi entregue à população a completa recuperação da tradicional Praça da Matriz, com o busto do benemérito médico e ex-intendente municipal, Dr. Pedro Alexandrino de Borba. (Fernando Wunderlich, advogado, Rio Pardo/RS)