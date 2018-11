Criminalidade em Gravataí

Jornal do Comércio, edição de 01/11/2018, referindo-se à menina Eduarda, de nove anos, morta e encontrada à beira da RS-118. Pois bem (mal) senhor Paulo, esse caso da menina e toda a comoção poderão ser repetidos bem próximo à RS-118, porém em Gravataí. O bairro Parque dos Eucaliptos, em Gravataí, comunidade classe média baixa, residencial e de cidadãos trabalhadores, mais precisamente na rua Paissandu, próximo da Escola Municipal Parque dos Eucaliptos, é palco de todo tipo de prostituição (mulheres e travestis) e tráfico de drogas, que fizeram desse bairro pacato um amontoado de marginais que estão assaltando pedestres e casas de comércio. As crianças do bairro, mais especificamente os alunos dessa escola, estão à mercê de serem estupradas e mortas. A comunidade está com medo, nem a Associação dos Moradores se manifesta por medo de represálias. Coitados dos moradores dessa rua, são afrontados e não podem sair para a rua suas crianças e mulheres. (Roberto Lampertt, bairro Bom Sucesso, Gravataí/RS) Crimes contra crianças, título do artigo escrito pelo jornalista e escritor Paulo Franquilin , na coluna Opinião do, edição de 01/11/2018, referindo-se à menina Eduarda, de nove anos, morta e encontrada à beira da RS-118. Pois bem (mal) senhor Paulo, esse caso da menina e toda a comoção poderão ser repetidos bem próximo à RS-118, porém em Gravataí. O bairro Parque dos Eucaliptos, em Gravataí, comunidade classe média baixa, residencial e de cidadãos trabalhadores, mais precisamente na rua Paissandu, próximo da Escola Municipal Parque dos Eucaliptos, é palco de todo tipo de prostituição (mulheres e travestis) e tráfico de drogas, que fizeram desse bairro pacato um amontoado de marginais que estão assaltando pedestres e casas de comércio. As crianças do bairro, mais especificamente os alunos dessa escola, estão à mercê de serem estupradas e mortas. A comunidade está com medo, nem a Associação dos Moradores se manifesta por medo de represálias. Coitados dos moradores dessa rua, são afrontados e não podem sair para a rua suas crianças e mulheres. (Roberto Lampertt, bairro Bom Sucesso, Gravataí/RS)

Esquerda

Se a esquerda vencesse as eleições, aplicaria tributos e expropriações de bens às populações e empresários da classe média, para arrumar dinheiro e imóveis para acomodar a companheirada. Soltaria presidiários e iria querer receber bônus e indenizações pelas perseguições do Mensalão e Lava Jato, assim como os bilhões já recebidos pelas bolsas "asilos e perseguições resultantes da ditadura". A vingança seria maligna e arrasadora sobre os que criticaram e apoiaram os movimentos "Fora Dilma e Lula na prisão". E os corruptores, corruptos e a mídia comprometida se ufanariam, cantando vitória e empregando milhões de desocupados e ONGs que buscam a deterioração das famílias. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Agressões nas escolas

Fui aluno de três colégios em Porto Alegre. No Científico, frequentei o Júlio de Castilhos. Tinha fama de não ter muita disciplina, no início dos anos de 1960. Mas, quando um professor entrava na sala de aula, todos nós levantávamos e só sentávamos quando ele, ou ela, sentasse. E havia professoras que pediam que um aluno fechasse as cortinas em dias de muito sol. E sempre obedecíamos. De manhã, turmas de meninas. À tarde, só de rapazes. E nunca soube de problemas maiores. Hoje, batem em professoras e quebram dentes. Uma vergonha. Que País é este? (Romualdo Perez, Porto Alegre)