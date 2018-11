Jornal do Comércio, 31/10/2018), gostaria de acrescentar que, embora correta em seu conteúdo, a discussão é apenas meramente sob a ótica energética, pois não aborda outro aspecto relevante da adoção do horário de verão: o estímulo às atividades turísticas, de lazer e recreação, de alimentação e de comércio. Esse efeito, acompanhado do estímulo decorrente pelo 13º salário e rendimentos de férias, talvez seja relevante para a determinação de importantes receitas para os setores de serviços. Logo, os efeitos do horário de verão não se resumem à simples economia de energia e, acredito, sua adoção deve ser ampliada em duração. (Gustavo Inácio de Moraes, economista e coordenador do Curso de Graduação em Economia da Pucrs) Sobre a matéria a respeito do horário de verão e o baixo índice de economia da energia , 31/10/2018), gostaria de acrescentar que, embora correta em seu conteúdo, a discussão é apenas meramente sob a ótica energética, pois não aborda outro aspecto relevante da adoção do horário de verão: o estímulo às atividades turísticas, de lazer e recreação, de alimentação e de comércio. Esse efeito, acompanhado do estímulo decorrente pelo 13º salário e rendimentos de férias, talvez seja relevante para a determinação de importantes receitas para os setores de serviços. Logo, os efeitos do horário de verão não se resumem à simples economia de energia e, acredito, sua adoção deve ser ampliada em duração. (Gustavo Inácio de Moraes, economista e coordenador do Curso de Graduação em Economia da Pucrs)

Renovação

Falar na eleição de Jair Bolsonaro (PSL) como antipetista é esquecer deputados e senadores eleitos pelo PSL. Além dos vários governadores. O Brasil estava farto desta geração de políticos trambiqueiros. Por isso a renovação. (José de Freitas, Porto Alegre)

Eleições

Eleição é o momento maior da democracia. Candidatos se apresentam e o eleitor decide! Para fazê-lo livre de arrependimento, tem de selecionar. Quando dois candidatos, bem mais fácil. Começa-se por indagar se um deles é ligado às crises política, ética e econômica! E mais. Qual o tamanho do Estado, entendendo como País, preconizado? Estamos habilitados a acertar. E sejamos tolerantes, nada de inimizades, regrinha a nortear nosso comportamento, com aqueles pensando diferente. (Jorge Lisbôa Goelzer, advogado, Erechim/RS)

Imprensa

A imprensa, falando da grande mídia, veículos que julgam ser donos da vontade popular, não perceberam que as pessoas estão em outra sintonia - com gradativa atenção no que é bom e no que é ruim, sem deixarem ser levadas por intenções que escondem interesses próprios. Nota-se a baixa qualidade de diversos articulistas ditos intelectuais formadores de opiniões. Pode e deve haver lado, seja qual for, mas tudo dentro de uma racionalidade vendo prós e contras para a sociedade. Os tempos mudaram, a mídia não... (Paulo Roberto Souza)