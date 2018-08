Funcionalismo

Sou filha de um funcionário público estadual, já falecido há muitos anos. Ele sempre teve dificuldades para manter a família, mesmo que minha querida e saudosa mãe ajudasse muito. Mas, todos os seis filhos conseguiram estudar em colégios pagos e ter uma profissão, hoje todos aposentados. Desde a minha infância, lá pelos anos 1950, via as dificuldades financeiras da minha família e de outras tantas, que eram vizinhas. Mas, todas com metas, muito corretas. Pois hoje reencontro, contato, pela internet, às vezes, antigos colegas de infância e juventude que são médicos, engenheiros, empresários e todos também tiveram dificuldades. Mas, estudaram, trabalharam e venceram. Esse é o caminho, estudar, trabalhar e vencer. Mas, com uma família estruturada onde os melhores valores sociais são cultivados. (Maria Luiza B. Pitanga, Porto Alegre)

Confeitaria

A preservação da Confeitaria Colombo, do Rio de Janeiro, é um verdadeiro patrimônio cultural dos cariocas. Fundada em 1894, completa 124 anos de atividade. Poucos sabem, mas a Confeitaria Colombo vendia doces de Pelotas, que eram enviados pela também famosa Confeitaria Nogueira. (Helio Freitag, jornalista (DM), Pelotas/RS)

Turismo

Em todas estas reuniões presidenciais dos muitos organismos multilaterais vejo que os países anfitriões sempre aproveitam para lançar um local novo, para divulgação turística. É o que aconteceu no México, onde o presidente Michel Temer (MDB) esteve. No Brasil, é sempre no Rio de Janeiro. Por que não fazer um encontro do Mercosul ou com a União Europeia em Campos do Jordão, São Paulo, em Gramado (já houve um do Mercosul, mas há muitos anos) ou mesmo no litoral gaúcho ou catarinense? Talvez na Bahia? Em Aracaju? São cidades com muitas atrações naturais, praias, hotéis e ilhas, mas desconhecidas dos estrangeiros. Vamos divulgar mais do que o Rio de Janeiro, como fazem os outros presidentes anfitriões. (Renato Andrade)

Mega-Sena

Pode parecer inveja, mas insisto, há anos, em que a Mega-Sena, após passar, por exemplo, dos R$ 10 milhões no prêmio, poderia fazer um sorteio e, assim, sucessivamente, a cada R$ 10 milhões. No caso desta semana, quando uma pessoa, felizarda, ganhou, sozinha, R$ 73 milhões. Se a minha ideia fosse aceita, teríamos seis pessoas ganhando no sorteio da Mega-Sena R$ 10 milhões e uma outra R$ 13 milhões. Sete felizes e ricos brasileiros. Ora, R$ 73 milhões deixados na Poupança fará a felicidade deste cidadão, seus filhos, netos e bisnetos, só com os juros... (José Carlos Mello, Porto Alegre)