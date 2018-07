Embora saibamos que a saúde no País passa por dificuldades de toda ordem, não posso deixar de exaltar o ótimo serviço prestado pelos funcionários das áreas 18 e 5 do velho Postão do IAPI. Enquanto eu aguardava a minha vez, percebi a atenção e o carinho com que as enfermeiras e atendentes acolhem e ajudam a cada pessoa que necessita. E por derradeiro, menciono o dr. Trajano pela sua paciência e interesse em deixar o paciente à vontade e com isso torna a consulta agradável. Nem tudo está perdido em nosso País. (Nero Buralde, Porto Alegre)

Copa do Mundo

Torci para que a Croácia vencesse a final contra a França. Eles mereciam pelo seu espírito de luta, organização defensiva e porque jamais venceram uma Copa do Mundo. (Túlio Lincoln)

IPTU da Capital

Não sei o resultado da votação sobre a nova planta do IPTU em Porto Alegre. Mas é uma questão de justiça, há mesmo muita mansão pagando o mesmo valor do que casas bem mais modestas, isso é uma verdade e foi divulgada pelos técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda. (Célia Marcondes, Porto Alegre)

Servidores municipais

Mudar as regras dos servidores municipais que já estão na ativa parece não ser uma medida muito justa. O melhor seria mudar o modelo de avanços, gratificações, licença-prêmio e outros benefícios para os novos funcionários, aqueles que entrarem na prefeitura de Porto Alegre a partir dos próximos concursos públicos. Aliás, se isso tivesse sido implantando no início do século XXI, já teríamos pessoal até com 18 anos pelas novas regras. E quem entra, geralmente muito jovem, não está logo pensando em aposentadoria, benefícios ou promoções com esta ou aquela idade. (Jair Filho, Porto Alegre)

Corrupção

Impressiona o que os nossos políticos, sejam eles vereadores, deputados ou senadores, não fazem. Na grande maioria, falam sobre tudo, menos sobre a corrupção que está entranhada nas esferas públicas no geral em nosso País. (Paulo R. Souza, Caxias do Sul/RS)

Celulares

Vejo crianças nas calçadas que em vez de brincarem estão com os olhos grudados nas telinhas dos celulares. Não se interessam por brinquedos, não conversam em grupos, só querem ler e mandar mensagens. O português é abandonado para que abreviaturas de palavras sejam usadas. É um tal de "bora", "brigada", "Tô nessa", "miga" e por aí vai. Estamos criando uma geração de analfabetos funcionais de maneira organizada. Ler e escrever, ditado e leitura, tudo saiu de moda. (Luiza Mello, Porto Alegre)