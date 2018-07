Jornal do Comércio), a Trensurb esclarece que está fazendo o que está ao seu alcance para exigir o cumprimento do contrato de fornecimento dos trens série 200, incluindo a aplicação de multas ao Consórcio FrotaPoa, a cobrança de prejuízos decorrentes da não circulação dos veículos e a cedência de suas áreas de manutenção para os trabalhos de recall. A entrega dos trens conforme as especificações contratuais e em condições de operação, por sua vez, é de inteira responsabilidade do consórcio fornecedor. Já a hipótese levantada de incompatibilidade dos rodados dos trens com a bitola da linha da Trensurb é equivocada e, ao contrário do que ele afirma, não há risco de descarrilamento ou acidente. A integridade dos passageiros é fundamental para a Trensurb, e é por isso mesmo que só os trens garantidamente seguros e com todas as suas especificações dentro dos parâmetros previstos são liberados para operação. (Jânio Ayres, jornalista, gerente de Comunicação Integrada/Trensurb) Em atenção à manifestação de Marcelino Pogozelski (página 4, edição de 06/03/2018 do), a Trensurb esclarece que está fazendo o que está ao seu alcance para exigir o cumprimento do contrato de fornecimento dos trens série 200, incluindo a aplicação de multas ao Consórcio FrotaPoa, a cobrança de prejuízos decorrentes da não circulação dos veículos e a cedência de suas áreas de manutenção para os trabalhos de recall. A entrega dos trens conforme as especificações contratuais e em condições de operação, por sua vez, é de inteira responsabilidade do consórcio fornecedor. Já a hipótese levantada de incompatibilidade dos rodados dos trens com a bitola da linha da Trensurb é equivocada e, ao contrário do que ele afirma, não há risco de descarrilamento ou acidente. A integridade dos passageiros é fundamental para a Trensurb, e é por isso mesmo que só os trens garantidamente seguros e com todas as suas especificações dentro dos parâmetros previstos são liberados para operação. (Jânio Ayres, jornalista, gerente de Comunicação Integrada/Trensurb)

Orla do Guaíba

As vias asfaltadas da recém-inaugurada revitalização da orla do Guaíba são interrompidas nos fins de semana, para que as pessoas aproveitem o local caminhando. Até aí, tudo bem. Mas as vias secundárias de acesso estão esburacadas, são de chão batido. Então, que a Secretaria de Obras coloque muita brita nos grandes buracos - cheios d'água naquele domingo. (Nelson Liethie, Porto Alegre)

Orla do Guaíba II

Muito bonita ficou a orla do Guaíba, após a entrega, com uma bela iluminação, do trecho inaugurado. Só espero que não quebrem tudo em seguida, como é "tradição" aqui em Porto Alegre. Se as melhorias, muito bonitas, aguentarem alguns meses sem depredações, já me considerarei satisfeita... (Solange Dias, Porto Alegre)

Editorial