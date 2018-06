Pelas novas regras da ANS, os percentuais de coparticipação e franquia dos usuários de planos de saúde foram ampliados para 40% do valor dos atendimentos, e as entidades de defesa do consumidor criticaram pontos das propostas, alegando que poderiam encarecer o serviço aos clientes. Os representantes das operadoras de planos de saúde, por sua vez, defendem as alterações como uma maneira de flexibilizar e baratear as mensalidades, embora pleiteassem que não houvesse estipulação de limites para a cobrança da coparticipação ou da franquia. É exatamente a mesma história da cobrança de bagagens nas passagens aéreas, que serviriam para baratear as mesmas, mas o que se viu, na realidade, é que não passou de uma fraude. Os órgãos reguladores no Brasil funcionam para regular em defesa das grandes empresas e em prejuízo ao cidadão brasileiro. (Daniel Zanetti de Almeida, empresário)

Supremo

O ministro Gilmar Mendes afirma o que todos sabemos: Supremo voltando a ser Supremo... Tribunal de injustiças! Supremo soltador de criminosos do colarinho branco, padrinhos políticos dos "supremos". Fecha-se o círculo de impunidade dos membros da mesma casta. (Paulo Sergio Arisi, jornalista)

Abriram os presídios

Creio que a maioria da população brasileira está estarrecida com as últimas libertações de condenados, políticos e empresários, soltos por determinação da 2ª Turma do STF. Já tinham soltado empresários de empresas de ônibus do Rio de Janeiro, outros envolvidos na Lava Jato, mensalão, corruptores e diretores de frigoríficos, banqueiros, e ou simplesmente bandidos. Isso vai incentivar a criminalidade e instituir a impunidade. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Bullying

Esta é uma palavra inglesa, como está virando moda no Brasil, para designar a perseguição odiosa, o deboche e até as agressões físicas covardes sofridas por crianças em salas de aula e corredores dos colégios. Claro, onde falta disciplina é bem mais fácil perseguir, debochar, ridicularizar até mesmo meninos e meninas com deficiências mentais. Então, que venham penas rigorosas. E que os pais dos acusados não reclamem depois dos seus filhos "coitadinhos" que foram punidos... (Nair Souza de Castro, Porto Alegre)

Mike Pence

Os presidentes e vice-presidentes dos EUA, caso agora de Mike Pence, viajam para o estrangeiro com militares, helicópteros, aviões e mini-hospitais. Parece que vão para a guerra. Tudo em nome da segurança deles. Esquecem que a tradição de matar presidentes no cargo é deles, dos EUA. Lincoln, Kennedy, Reagan, que não morreu, mas foi baleado, e outros atentados. (Homero Santos, Rosário do Sul/RS)