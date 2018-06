Frases e personagens

"Nos 12 anos de atuação da Agenda 2020, as principais conquistas do movimento são a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e a instituição de um regime próprio da Previdência no Estado. Temos que cobrar também do Legislativo ações concretas. Percebemos, com o decorrer do tempo, o quanto, não tendo uma sintonia mínima entre Executivo e Legislativo, as coisas não vão para frente." Humberto César Busnello, presidente da Agenda 2020.

"Precisamos, no Rio Grande do Sul, de governos comprometidos com projetos de médio e longo prazos. A Agenda 2020 possui cerca de mil voluntários no Estado. São representantes de segmentos da sociedade, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura e agronegócio." Também Humberto César Busnello.

"Apesar do momento de incertezas no mercado, as empresas brasileiras acreditam que, até 2020, conseguirão ampliar a receita líquida e o patrimônio. Pesquisa aponta que 92% acreditam no crescimento. Já 80% dos pesquisados planejam ampliar seus ativos permanentes." Guilherme Setubal Souza e Silva, presidente do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores.

"O estudo, contudo, foi realizado entre os meses de abril e maio, antes da greve dos caminhoneiros e do aumento da volatilidade do mercado, que também cresceu por fatores externos, como o acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos." Também Guilherme Setubal Souza e Silva.

"Reconheço a importância do cuidado com os idosos e soube da situação econômica do Asilo Padre Cacique. Pretendo conversar com os governos estadual e municipal para ver como o ministério pode colaborar." Alberto Beltrame, ministro do Desenvolvimento Social.

"Apostamos no Fundo Municipal do Idoso, no qual imaginávamos que as empresas fossem participar, doando 1% do seu IRPJ. Fizemos um projeto de sustentabilidade financeira de três anos para a casa. Do valor total de R$ 14 milhões, foi aportado somente R$ 700 mil." Edson Brozoza, presidente do Asilo Padre Cacique.