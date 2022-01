Agências do Banrisul em Porto Alegre e na RMPA fecham após alta de casos de Covid

Algumas agências do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) estão temporariamente fechadas em Porto Alegre e na Região Metropolitana devido ao aumento de casos positivos de Covid-19 entre os funcionários das agências.

O banco informa que segue um rigoroso protocolo para controle e enfrentamento de situações no contexto de Covid-19, elaborado com a consultoria do Hospital Moinhos de Vento e todos os casos notificados pelos colaboradores são detalhados e analisados por equipe médica especializada. "Desde o início da pandemia, visando à segurança do quadro de funcionários e da comunidade onde atuamos, o colaborador (empregado, estagiário e prestador de serviço de vigilância e limpeza) que apresentar teste positivo, sintomas ou que tenha contato domiciliar com caso suspeito ou confirmado para Covid-19 é imediatamente afastado do trabalho presencial, e referenciado para atendimento por serviço de telemedicina contratado pelo Banrisul", informa a assessoria do Banrisul.

O banco ainda informa que, quando um caso é detectado, a agência recebe tratamento especial de limpeza e todos os colaboradores que tiveram contato com aquele que testou positivo nas 48 horas anteriores aos sintomas são encaminhados para testagem.

Seguindo o protocolo adotado, estão fechadas, nesta quarta-feira (12), as seguintes agências em Porto Alegre e Região Metropolitana por conta de casos positivos:

Duque de Caxias

Av. Baltazar O. Garcia

Venezianos

Restinga

Cristóvão Colombo

Praça da Encol

Cachoeirinha

Canoas* (retomará o atendimento a partir do meio dia)

Após testagem dos funcionários e sanitização, as agências retomarão o funcionamento. Devido a constante mudança nas situações das agências, o Banrisul os clientes a entrarem em contato com o nosso SAC, pelo telefone 0800.6461515.