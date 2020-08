Santa Terezinha tem 1.100 haters

Diretor do Grupo Acerte Franchising

Sou devoto de Santa Terezinha. Quando tive a Covid, fiz a novena dela para ficar curado. Lá fui eu e botei no Google o vídeo da novena e encontrei uma pérola desses nossos tempos: a novena de santa Terezinha tem 24 mil likes, mas também 1.100 dislikes.

Marcas e pessoas, quando têm muitos dislikes, tiram a campanha do ar, chamam um gerenciador de crise. Eu fiquei pensando o que é que o hater não gostou da novena de Santa Terezinha. Do locutor? Da música? De ela ser católica (o que seria surpreendente, já que o cara entrou numa novena)? Ou talvez por ser um pouco repetitiva, pois tem que pedir a graça 24 vezes? Ou ele implicou porque Santa Terezinha é a santa das rosas, uma flor elitizada?

Santa Terezinha conseguiu licença do papa para se tornar carmelita aos 14 anos. Foi canonizada e virou uma das duas grandes doutoras da igreja, ao lado de santa Tereza D'Ávila, sem ter feito um único milagre.

Ela também não disse nada polêmico. Aliás, o que ela pregava, a pequena via, o "caminhozinho", é bem minimalista: que a pessoa, para chegar a Deus, tem que amar.

O objetivo deste texto é ajudar as marcas a entender que esperar unanimidade nas redes é um milagre que Santa Terezinha não consegue fazer. Isso é coisa para Santa Rita das Coisas Impossíveis.

Não há lovers sem haters. A Bíblia já falava disso em Caim e Abel. Shakespeare já falava disso em Romeu e Julieta.

Se você tem 24 mil likes, foca isso. E pensa qual é a rede ideal para a sua marca. Será que você tem que estar no Instagram ou sua marca é LinkedIn? Será que você tem que estar mesmo nas redes? O que você espera de sua comunicação na rede? Será que você está só colocando anúncios, replicando TV ou mídia impressa (quando as redes têm outra lógica)?

As redes não trabalham só com audiência. A métrica é o engajamento. E evite a busca pela unanimidade. Os produtos vencedores não são unânimes. Quando se diz que uma grande marca tem 30% do mercado, ela não tem 70% do mercado! Paula Lavigne ganhou o Oscar de melhor estratégia esquentando a maravilhosa live do Caetano, que não aguentou tanta gente querendo entrar.

As redes não expressam a opinião pública. Elas expressam a opinião de uma parcela importante da opinião pública, mas uma parcela. Lembre-se de que boa parte dos dislikes que você recebe vem dos seus concorrentes, dos interesses contrariados e daquelas pessoas que nem santa Terezinha consegue satisfazer.

Eu saí do Facebook quando perguntei aos meus "amigos" onde eu achava um labrador para comprar e fui entupido de mensagens indignadas de que deveria adotar um cachorro.

Não dá pra viver assim. Tenho vários amigos meus que vivem no Instagram. Estão ficando loucos. Não fazem mais novenas, não compram labradores, não pensam, não acham.

Fico pensando como seria o Instagram de Machado de Assis, ou as lives de Vinícius ou Tarso de Castro, ou o YouTube do Paulo Francis.

As redes sociais nos deram coisas maravilhosas, mas elas são um pacto com o demônio. Eu tenho feito lives e adoro. Eu uso meu Instagram para ver o que Ray Dalio, Stanford ou Harvard estão apontando ou seguir gente com quem eu aprendo, como o Zé Maurício Machline.

As redes sociais não são sociais. Muitas pessoas que te seguem, na verdade, te perseguem. Você pode ter amigos no seu Face, mas seu Face não são os seus amigos. E não bote sua marca na rede esperando só ter lovers. Ela vai ter haters também. Agradar a Deus e ao mundo nem santa Terezinha conseguiu.