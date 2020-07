Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Há dez anos, quando esta coluna de finanças pessoais começou, havia um pequeno quadro com dicas que valem dinheiro. Fiquei com saudade, e o artigo de hoje reúne recomendações sobre orçamento e investimentos.

Estamos em julho de 2020, adaptando a vida e as finanças para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Perda total ou parcial de renda atinge milhões de pessoas que estão reavaliando negócios, estilo de vida e hábitos de consumo coerentes com a nova realidade.

A maioria das dicas e recomendações é perene, não depende do contexto social, político e econômico. Algumas, relativas a investimentos, são adequadas para o momento atual.

Orçamento

Controle suas despesas, estabeleça prioridades e limites. Nunca gaste mais do que ganha.

Pague a você em primeiro lugar, não espere sobrar para investir em você, nos seus projetos de vida, não vai sobrar.

Cuidar do seu futuro sem deixar de viver o presente é um desafio. Não será fácil, mas é possível. Encontre o equilíbrio para cuidar do seu presente e do seu futuro.

Se precisar de crédito, não use o cheque especial nem parcele a fatura do cartão de crédito. Busque alternativas de crédito mais baratas, como o crédito consignado.

Antes de assumir uma dívida, faça um bom planejamento para definir como, com que dinheiro vai pagar, que despesas serão reduzidas ou eliminadas para encaixar o novo compromisso.

Quando classificar suas despesas, tais como moradia, alimentação, saúde, não cometa o erro de criar uma classe denominada "cartão de crédito". Ele é apenas um meio de pagamento. Lance cada uma das despesas efetuadas na categoria à qual pertence.

Investimentos

Invista sempre com um propósito. Definir a razão de investir apoia a decisão de poupar e ajuda a escolher o investimento mais adequado.

Respeite o seu perfil de investidor ciente de que não existe investimento sem risco. Não assuma riscos se não tiver conhecimento e não estiver disposto a colocar parte ou todo o seu capital em risco.

Procure se educar e ampliar seus conhecimentos. Assim, terá capacidade de discernimento e senso crítico para avaliar o que serve e o que não serve para você.

Não mexa na poupança antiga (depósitos feitos até 4 de maio de 2012), o rendimento é de 6,17% ao ano líquido!

A poupança nova, que paga 70% da Selic, perdeu competitividade, mas ainda é melhor do que muitos fundos e planos com taxa de administração elevada.

Não mexa no FGTS. A rentabilidade líquida de 3% ao ano é ótima nos tempos atuais, fica ainda melhor quando acrescida da distribuição de lucros; estimativa de 4,5% ao ano em 2020.

Diversifique sem sair da renda fixa, se for esse o seu perfil. Mantenha em taxa pós-fixada (Selic ou CDI) somente o montante da reserva financeira para imprevistos e emergências.

Tesouro Direto, custo de 0,25% ao ano, ainda é uma boa alternativa, principalmente se for adequado investir em Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA , de médio e longo prazos.

Reduza o custo de investir; pesquise e renegocie taxa de administração de fundos e planos de previdência. Se o custo do seu investimento for superior a 0,25% ao ano, identifique com clareza o valor agregado. Se não houver, evite.