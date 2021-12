Por Dom Aparecido Donizeti de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

Em uma sociedade marcada pela cultura do descartável, pelo materialismo e consumismo desenfreado se torna fundamental compreender o verdadeiro sentido do Natal no desejo de vivê-lo a partir de uma profunda experiência de fé. Não podemos permitir que a lógica deste mundo dominada pelo sistema econômico ofusque a verdadeira Luz do Cristo que veio para nos salvar. Na verdade, não tem sentido desejar um feliz Natal se o mesmo for desconectado da razão principal pela qual o celebramos.

Muitos buscam reunir familiares e amigos neste dia cultivando o costume de abraços e trocas de presentes. Algo que tem certamente um grande valor e deve ser cultivado, pois estar com pessoas queridas e amadas será sempre salutar e gratificante. Contudo, sem ter presente o verdadeiro motivo de se reunir será somente uma reunião entre familiares e amigos e nunca uma verdadeira celebração do Natal. Para celebrar o verdadeiro Natal é preciso ter na mente e no coração o Mistério da encarnação. Deus verdadeiramente se fez homem e veio morar entre nós. Ele se revestiu de nossa fragilidade em vista da salvação de toda a humanidade. É dia oportuno, portanto, para louvar e glorificar a Deus Pai por esse grande presente dado a nós que é seu próprio Filho.

Outro aspecto fundamental do Natal e que não se pode deixar de lado é o fato de ter sido uma jovem de Nazaré a escolhida para ser a Mãe do Redentor da humanidade. O Sim de Maria sempre deve ser reconhecido como uma grande graça de Deus para todos os homens de todos os tempos e lugares. Foi graças a esse Sim que o Espirito Santo realizou essa obra extraordinária gerando um filho em seu ventre. Por causa desse “sim”, Deus se fez humano e veio morar entre nós. Assim nos diz o evangelista Lucas: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus” (Lc 1, 35). Assim sendo, que Maria, que aceitou ser a Mãe de Jesus seja lembrada com carinho e gratidão neste dia de Natal.

Ainda no sentido de gratidão um olhar se volta também para a pessoa de São José. Esse soube compreender por meio de um sonho que tudo era obra do Altíssimo e acolheu com amor Maria como esposa. Verdadeiramente José, um homem justo e temente a Deus, é digno de todo respeito e veneração. Entregou-se com todo seu ser aos cuidados da Virgem e do Filho que a mesma estava gerando. Como diz o Papa Francisco na Carta Apostólica “Patris Corde” já em sua introdução, “José teve a coragem de assumir a paternidade de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo: ‘tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados’ (Mt, 1,21)”. Foi graças ao cuidado amoroso e protetor de São José que Maria e o Menino Jesus foram salvos da tirania de Herodes logo após o nascimento do mesmo.

Portanto, celebrar o Natal acolhendo o Cristo que vem é deixar-se ser plasmado mais ainda pelo amor, pela paz e alegria. É saber olhar para o próximo e acolhe-lo no coração sem preconceito e discriminação. É saber abrir-se, sobretudo aos mais necessitados e deixar com que a solidariedade fale mais forte em nossa vida. É, enfim, comprometer-se em cooperar para que o mundo seja mais humano, fraterno e solidário onde todas as pessoas sejam respeitadas em sua dignidade, pois Deus se fez homem e por todos e não somente por alguns.

Que todos tenham um feliz, verdadeiro e Santo Natal!