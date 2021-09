Semana da Pátria

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O Hino Nacional brasileiro traz uma estrofe na qual se canta a beleza do território: “do que a terra, mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores; nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores”.

Quando entoamos esta estrofe, nos referimos às belezas naturais que caracterizam o território nacional de norte a sul, de leste a oeste. Pode-se imaginar que nasça no íntimo de quem canta um sentimento interior de pertença e de corresponsabilidade pelas belezas naturais, patrimônio da nação.

Para os cidadãos, cuja relação com o meio ambiente é de envolvimento, para quem a natureza é a de uma pátria, não se trata de algo a ser meramente olhado, como um cenário. O território com suas belezas naturais é aquilo que envolve o autêntico cidadão, onde ele se sente verdadeiramente em casa; onde lhe é permitido, de forma harmonizada, demorar junto a tudo que caracteriza as distintas regiões.

O território caracteriza a nação. É que o território como nação não se restringe a um espaço demarcado por limites exteriores, uma região da natureza, uma localidade compreendida como possível cenário para esta ou aquela ocorrência. A alternância das estações, a variedade dos biomas, as características de cada região estão integradas na vida “dos filhos desta mãe gentil”, a “terra adorada”, a “pátria amada”, e não restringidos às fronteiras geográficas.

Quando reconhecemos o território “belo, forte e impávido colosso” como “pátria amada”, somos como que desafiados a não permanecer na observação estética, mas a acolher a oportunidade de assumir o compromisso ético de cuidar, proteger e promover a vida que floresce neste pedaço de chão. Se expressa assim qual pode ser a mais nobre herança que podemos deixar para as futuras gerações. Um solo marcado por belezas variadas, sobre o qual “a imagem do Cruzeiro resplandece” e onde é possível cultivar “um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança”, urgente e necessário nestes tempos marcados por crises variadas, ameaças veladas e desrespeito pelo patrimônio maior de um povo civilizado: a democracia.

Bairro Cavalhada, em Porto Alegre, recebe missão lassalista - Os Irmãos Lassalistas e os noviços do noviciado Santíssima Trindade, interprovincial da América Latina, acompanhados pelo diretor de noviciado, Irmão Edgar Nicodem, da província de Porto Alegre, realizam uma missão que iniciou no segundo semestre de 2019 na Vila Maria, Bairro Cavalhada, na capital gaúcha. Com o apoio e acompanhamento do Padre Rogério Ferraz de Andrade, pároco das paróquias Santa Luzia e Santa Cruz, ambas localizadas no mesmo bairro, os irmãos e noviços participam do trabalho pastoral nestas paróquias, ajudando na catequese, liturgia e formação dos leigos, além de se dedicarem ao serviço dos mais pobres, sendo parte da vida dos Irmãos das Escolas Cristãs, que hoje conta com três irmãos e sete noviços. Segundo eles, a experiência na Vila Maria permitiu a descoberta do lugar teológico nesse espaço de aprendizado e ensino com crianças, jovens e adultos. A proposta dos Irmãos Lassalistas foi ter um espaço para as crianças e com as crianças, para deixá-las viver sua infância da melhor maneira.

Presidente da CNBB abre Mês da Bíblia e deseja que a luz da Palavra de Deus ilumine a Semana da Pátria - A Igreja no Brasil abriu, nesta quarta-feira, 1º de setembro, o Mês da Bíblia, com uma Celebração Eucarística presida pelo arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Em sua homilia, dom Walmor manifestou alegria em celebrar os 50 anos do Mês da Bíblia e desejou que a luz da Palavra de Deus ilumine as celebrações da Semana da Pátria, momento em que "nós somos chamados a pensar de modo muito profundo e sério, comprometidos sobre a nação brasileira que nós formamos". Todos são, segundo dom Walmor, "exigidos de uma cidadania qualificada, marcada pelo diálogo, pela solidariedade, pelo respeito, pela cooperação, por um olhar que atinge os mais pobres, sem radicalismos, sem polarizações, sem disputas". O presidente da CNBB ainda ressaltou a necessidade de reconciliação na sociedade brasileira. "E nós os cristãos temos que contribuir de modo cada vez mais decisivo. Não temos tempo a perder, não podemos jogar fora energias, não podemos perder oportunidades", exortou ao destacar o compromisso de reconciliação como tarefa de todos.

Na mensagem em vídeo do mês de setembro, Papa Francisco volta a falar da crise ambiental que a humanidade atravessa - Um estilo de vida sóbrio e ecossustentável é o que pede o Papa Francisco na videomensagem com a intenção de oração para setembro, mês do Tempo da Criação, divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa. A edição de setembro do Vídeo do Papa faz parte da celebração anual, global e ecumênica do Tempo da Criação que tem início nesta quarta-feira, 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e prossegue até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Na mensagem em vídeo, divulgada nesta quarta-feira (01/09), o Papa Francisco volta a falar da crise ambiental que a humanidade atravessa, com destaque para os jovens, pois considera que eles estão na vanguarda das questões ecológicas.