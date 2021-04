A esperança não pode morrer

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Após um longo tempo de angústias e expectativas, aos poucos, desponta um sinal de esperança no horizonte da sociedade, com o desenvolvimento e aplicação de vacinas, fazendo assim frente aos desafios que a pandemia do novo coronavírus impôs à humanidade.

Certamente o número de vacinados no Brasil é ainda muito pequeno. Houve vacilo nos encaminhamentos para aquisição, no tempo propício, de um número satisfatório de vacinas. Tal situação está contribuindo para que sofrimento, dor e morte se façam sentir por toda parte com maior intensidade.

Vacinas eficazes estão surgindo. Elas são “luzes” e promovem a esperança! Elas não podem ser destinadas somente para alguns, mas devem estar, o mais rápido possível, à disposição de todos.

Não é o momento para promover “achismos”, fake news, sectarismos, nacionalismos ou prósperos negócios a partir desta crise sanitária que está produzindo uma tragédia humana. Também não é ocasião para buscar vantagens político-partidárias. É, sim, oportunidade para, em renunciando a interesses particulares e possíveis vantagens econômicas, promover um grande mutirão marcado pela solidariedade humana e cristã para defender e promover a vida.

É um dever ético de cada cidadão participar da campanha de vacinação e observar as orientações das autoridades sanitárias. Assim estaremos protegendo-nos não somente a nós próprios, mas cooperando para também proteger os demais cidadãos.

As vacinas que estão sendo disponibilizadas se mostraram extremamente seguras nos testes de laboratório e por isso receberam aprovação das autoridades competentes. Onde se alcançou um satisfatório índice de pessoas vacinadas e houve rigor na aplicação e observância das normas sanitárias constatou-se um significativo decréscimo no número de infectados, doentes e mortos. Por isso, é possível dizer que vacinar-se não é um risco. Não se vacinar é que é um risco! Ou, “a moralidade da vacinação depende não só do dever de tutela da própria saúde, mas também do dever da busca do bem comum” (Congregação para a Doutrina da Fé, 21.12.2020)

A pandemia está exigindo de todos uma visão diferente do futuro e um retorno à crença em si mesmos e nos outros.

Ciência e fé não são antagônicas. Elas são como duas asas que permitem ascender ao céu do mistério.

A comunidade de fé está sendo provocada a promover solidariedade, oração e conforto em meio a uma demanda enorme por orientação segura e esperança.

Fraternidade “O Caminho” completa um ano de missão em Porto Alegre - Nesta quarta-feira (14), a Fraternidade “O Caminho“, que realiza diversas ações de assistência social aos moradores de rua, celebra um ano de missão em Porto Alegre. Na Casa de Acolhida Filhos Prediletos, localizada na Rua Duque de Caxias, 380 (Centro Histórico), os freis recepcionam os moradores nas segundas e quintas-feiras e aos sábados, quando é servido café da manhã e almoço. Além disso e da orientação espiritual e apoio fraternal, os indivíduos que sofrem com a dependência química podem permanecer na casa, gratuitamente, com trabalho diário, convivência, oração e estudo da Palavra de Deus, até serem encaminhados a um dos centros de recuperação localizados nos estados de Santa Catarina e Paraná. Nas sextas-feiras, os freis também atuam na Pastoral de Rua, às 20h, com encontro em frente à casa na Rua Duque de Caxias. A Fraternidade O Caminho também conta com uma casa destinada ao atendimento de mulheres que vivam na rua, denominada Fraternitas Santa Catarina. A missão necessita constantemente de ajuda para seguir com os atendimentos, por isso interessados podem encaminhar itens alimentícios, de limpeza e agasalhos. As principais necessidades diárias são: café em pó, leite, margarina, chimia, bolachas doce e salgada, salsicha, enlatados, óleo, temperos (alho, cebola, cheiro verde etc), verduras e frutas e, em especial, carne de frango e ovos. Para acompanhar os trabalhos realizados, a Fraternidade O Caminho Porto Alegre conta com a sua página no Facebook. Mais informações e para oferecer-se ao voluntariado na Fraternidade, o telefone de contato é (51) 3234-2869 e (51) 98932-9467.

58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil encerra nesta sexta-feira (16) - Foi aberta na manhã de segunda-feira (12), a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O encontro que reúne todo o episcopado brasileiro ocorre, pela primeira vez na história, de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19, um desafio imposto pelo contexto atual e que exige aprendizado de ferramentas e suporte técnico para os ajustes que se fazem necessários no início dessa experiência nova. O tema central desta assembleia diz respeito ao Pilar da Palavra proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2019-2023). Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, será debatido o tema “Casas da Palavra – Animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias. O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, abriu oficialmente o encontro às 8h, no horário de Brasília. “Este caminho é de grande importância, é o ponto alto do coração do serviço eclesial prestado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Somos desafiados a abrir o coração e a vivenciarmos esse caminho sob as luzes de Cristo ressuscitado, guiados e movidos pela ação do seu Espírito Santo”, motivou. Durante a abertura, dom Walmor reforçou a comunhão e a “irrestrita fidelidade” do episcopado brasileiro ao Papa Francisco; saudou os participantes, entre bispos, administradores diocesanos, assessores, secretários executivos de regionais, representantes dos Organismos do Povo de Deus; falou sobre o contexto e propósito do encontro e da tarefa educativa da Igreja, reconhecendo humildemente a condição também de aprendizes. O presidente da CNBB também recordou o Santuário Nacional de Aparecida, que acolhe as assembleias da CNBB há alguns anos, e homenageou os pobres, os mortos e os enlutados. Os bispos estarão reunidos na 58ª Assembleia Geral da CNBB até esta sexta-feira, 16 de abril, por meio da plataforma Zoom. Para mais informações acesse o site da CNBB (cnbb.org.br).

Bispos brasileiros enviam carta ao Papa e compartilham, de modo geral, as pautas em discussão na 58ª AG CNBB - Os bispos da 58ª AG CNBB enviaram mensagem ao Papa Francisco, na terça-feira (13), segundo dia da assembleia, por meio da qual, compartilham com o Santo Padre, de modo geral, as pautas em discussão e os assuntos importantes para o clero e o povo de Deus na Igreja no Brasil. No texto, o episcopado brasileiro também renova o seu apreço, carinho e fidelidade a Francisco. Acesse o link e leia o documento na íntegra: https://bit.ly/3gbxnig.