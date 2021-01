Navegantes: fé e esperança!

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Neste ano de 2021, a histórica festa de Nossa Senhora dos Navegantes precisou ser adaptada às orientações das autoridades sanitárias, devido à situação de calamidade pública, causada pela presença entre nós de um vírus ágil e perigoso.

A Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, promotora da devoção e animadora da festa, em sintonia com a Arquidiocese de Porto Alegre, e atenta às normas sanitárias em vigor., decidiu fazer o possível para evitar aglomeração de pessoas no dia da festa, sem deixar de considerar e celebrar a fé.

Foram canceladas as procissões que marcavam o tempo das festividades, além de restringir a presença física nas celebrações litúrgicas nos dias que antecedem à festa e no dia mesmo da festa. Estas são medidas que visam proteger a saúde de todos, pois a vida é dom e compromisso.

Não sendo possível acompanhar as procissões de Senhora dos Navegantes durante o dia 2 de fevereiro, a imagem percorrerá várias ruas da capital, visitando cinco igrejas da cidade: Catedral Metropolitana, Santuário Santa Rita de Cássia, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Santuário Mãe de Deus e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Esta foi a forma encontrada para aproximar a imagem dos fiéis, recolhidos em suas residências.

Nestes tempos desafiadores que vivemos, somos convidados a contemplar a figura de Maria de Nazaré e, ao mesmo tempo, deixar-nos atingir pelo seu olhar, abrindo os ouvidos da mente e do coração para escutar o que ela tem a nos dizer: “Não tenham medo. Eu sou vossa mãe”. Em todos os tempos ela continua nos exortando: “Façam tudo o que meu filho vos disser”.

A fé cristã confere a Maria de Nazaré uma importância ímpar. Ela é mãe do Deus encarnado. Ela é invocada como medianeira de todas as graças. Os fiéis guardam a memória de muitos fatos que a fé testemunha acerca de Maria. Pode-se, assim, compreender o porquê do culto e da forte devoção do povo.

Venerando Nossa Senhora dos Navegantes, os devotos procuram nela sinais de esperança, indicações para superar as dificuldades e desafios. Por isso, diante da situação de calamidade pública que vivemos, somos convidados a erguer nosso olhar e mãos para a Virgem e suplicar: Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por Vós desamparado. Animados, pois, com igual confiança, a Vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorremos, de Vós nos valemos, e, gemendo sob os pesos dos nossos pecados, nos prostramos a Vossos pés. Não rejeiteis as nossas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, dignai-Vos de as ouvir propícia e de nos alcançar o que Vos pedimos: Saúde e Paz. Amém.

Padres residentes do Lar Sacerdotal recebem vacina contra a Covid-19 - Os 16 padres residentes do Lar Sacerdotal da Arquidiocese de Porto Alegre, localizado em Gravataí, receberam no dia 20 de janeiro a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a CoronaVac. Como foi determinado pelas autoridades responsáveis, o lar faz parte do grupo prioritário desta primeira fase da vacinação. O padre Gaspar Boaretto, com 95 anos a serem completados no dia 22 de fevereiro, foi o sacerdote mais idoso a receber a vacina. “Estavam todos ansiosos, a alegria foi total com a chegada da equipe responsável pela aplicação da vacina. Dias depois ainda agradecem, em oração nas missas, a graça alcançada”, destaca o padre Tarcísio Rech, diretor do Lar. Na terça-feira (26), foi a vez dos funcionários do Lar receberem também a primeira dose. Em 30 dias deve ocorrer outra visita para a aplicação da segunda dose da CoronaVac. Desde o início da pandemia no Brasil, o Lar Sacerdotal sofreu a perda para a Covid-19 de um de seus padres residentes, o padre João José Poletto, aos 88 anos, no dia 5 de agosto do ano passado. As visitas aos padres residentes do Lar Sacerdotal seguem canceladas, como medida de prevenção à doença. Com o objetivo de reforçar os cuidados de prevenção durante as celebrações eucarísticas, a Arquidiocese de Porto Alegre consultou o médico infectologista, Sidnei Alves dos Santos Júnior, que indica formas de intensificar a proteção ao novo coronavírus. Acesse o link e leia a matéria completa: https://bit.ly/3ct2sfx

Novo Núncio Apostólico chega ao Brasil e apresenta credenciais - O novo núncio apostólico da Santa Sé no Brasil, dom Giambattista Diquattro, desembarcou em Brasília (DF) na manhã do dia 7 de janeiro, e apresentou-se à equipe da Nunciatura. Na parte da tarde, o embaixador da Santa Sé entregou a carta credencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em cerimônia que marcou o início de sua atuação diplomática no país. Dom Giambattista Diquattro foi nomeado núncio apostólico para o Brasil pelo Papa Francisco, em 29 de agosto de 2020. Nascido em Bolonha, Emília-Romanha, Itália, em 18 de março de 1954, Giambattista Diquattro é arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado sacerdote em 1981. É mestre em Direito Civil pela Universidade de Catânia, e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, além de mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Entrou para o Serviço Diplomático da Santa Sé em 1º de maio de 1985, e serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas em Nova York, e mais tarde na Secretaria de Estado do Vaticano, e na Nunciatura Apostólica na Itália. O Papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico no Panamá em 2 de abril de 2005. Bento XVI o nomeou núncio apostólico na Bolívia em 21 de novembro de 2008 e em 21 de janeiro de 2017. Mais recentemente, o Papa Francisco o nomeou núncio apostólico na Índia e no Nepal.

Vaticano divulga mensagem para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais - O Vaticano divulgou no sábado (23), véspera da memória de São Francisco de Sales, a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. No texto, o Pontífice fala de temas da atualidade, como as vacinas contra a covid 19, convoca os comunicadores a gastarem sola de sapato e enaltece a coragem dos jornalistas. O Dia Mundial das Comunicações será celebrado em 16 de maio. Acesse a mensagem “Vem e verás” (Jo 1, 46) - Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”, na íntegra: https://bit.ly/2LZeC4V.