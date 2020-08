A vida, dom da humanidade!

Por Dom Darley José Kummer, Bispo Auxiliar de Porto Alegre.

Estamos todos, indistintamente, vivendo um grande período de insegurança que tem desencadeado impotência, falta de lucidez e transparência no comportamento, que nos impede de sentirmos a presença de Deus e a força da sua palavra, que nos ilumina e inspira novos meios para seguirmos em frente.

Jesus Cristo nos ensina a manter a fé, de modo que possamos trilhar nosso caminho, tendo sob os pés atitudes que nos desafiam. E no momento em que a instabilidade nos faz perder o chão, agarremo-nos nas mãos sempre estendidas de nosso bom Deus, apoiemo-nos Nele que se aproxima de nós por meio de nossos amigos(as), pelos quais o Senhor atua em nosso favor.

Sua presença devolve a calmaria, impulsiona-nos e fortalece-nos diante de incertezas equivocadas; de sermos sinal de uma presença inovadora e animadora entre nós.

De momento, não podemos tomar decisões precipitadas, muito menos formar opiniões indefinidas e infundadas, baseadas simplesmente no “não está dando certo” ou “vamos fazer do nosso jeito”.

Sejamos um pouco mais cuidadosos consigo mesmos, com pessoas próximas e não em coletâneas de opiniões duvidosas e inconstantes, ignorando o ser humano em seu contexto existencial e influenciável de momento.

Que na instabilidade deste tempo sejamos mais confiantes na totalidade e busca de soluções no cuidado e perspectivas, visando o bem comum de todas as pessoas.

A vontade de nos encontrarmos é grande, o encontro social urge, mas a paciência é dom necessário, para não desconsiderarmos a experiência vivida e sentida em todos nós.

Portanto, não fechemos o nosso coração diante das exigências e opiniões, mas ouçamos a verdade que deve prosperar cada vez mais em cada um de nós. Confiança e verdade fazem parte do nosso “ser” e devem se abraçar. Como sociedade, devemos estar unidos e nos empenhar em trazer novas soluções e reconstruir as relações humanas: políticas, civis e religiosas, tão necessárias para que o bem viver aconteça.

Vivamos bem e juntos vamos ao encontro de dias melhores!

Pedido de Ajuda - A Fraternidade O Caminho, casa localizada na Rua Duque de Caxias, 380 (Centro Histórico), na Arquidiocese de Porto Alegre, busca doações de itens diversos para seguir prestando atendimento aos irmãos de rua. Instalados na capital desde março deste ano e agora impossibilitados, em função da pandemia, de percorrer as ruas prestando sua solidariedade, o grupo de consagrados da Fraternidade O Caminho oferece café da manhã e almoço, faz distribuição de agasalhos e serviço de escuta. Itens pedidos: roupas masculinas; cobertores; desinfetante; saco de lixo; detergente; ovos; margarina; leite; verduras e frutas; cebola; alho; e demais temperos; carnes ou derivados. Doações em dinheiro devem ser feitas em nome da Casa de Acolhida Filhos Prediletos, CNPJ: 05.334.779/0007-90, Banco do Brasil (001), Agência: 4065, Conta: 73115-3.

Papa intermedeia doação de aparelhos para o São Lucas - Uma doação de equipamentos médicos chega nesta quinta-feira (27), no Hospital São Lucas da PUCRS, para ajudar na recuperação de pacientes da COVID-19. Atendendo ao apelo do Papa Francisco pela solidariedade de todos neste tempo de pandemia, a Esmolaria Apostólica do Vaticano e a associação Hope Onlus estão sendo o elo entre diversos doadores e estruturas sanitárias em situação de emergência e pobreza, fazendo chegar tecnologia médica a quem mais precisa. Ao todo, serão 18 ventiladores de terapia intensiva Draeger e 6 aparelhos de ultrassom portáteis Fuji que chegarão a Porto Alegre, Goiânia-GO, Tocantinópolis-TO, Crato-CE, Aracaju-SE e Rio de Janeiro-RJ também receberão as doações do Santo Padre. Os ventiladores e os aparelhos de ultrassom portáteis serão entregues, oficialmente, pelo emissário Antonio Guizzetti, representante da Hope Onlus, associação italiana independente e sem fins-lucrativos, especializada em projetos humanitários de saúde e educação, que tem sido o elo entre diferentes doadores e o transporte e instalação em hospitais. Antonio Guizzetti será recebido em Porto Alegre pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Spengler, pelo reitor da PUCRS, Irmão Evilázio Teixeira, e pelo diretor-geral do Hospital, Leandro Firme. Durante a visita, o grupo circulará pelas dependências do HSL, passando pelo Centro Clínico, Centro de Diagnóstico de Imagem e também pelos ambulatórios onde atualmente é conduzido o estudo da testagem da vacina contra o coronavírus. Os equipamentos doados serão direcionados para a UTI que acolhe exclusivamente os pacientes com Covid-19. Para ajudar no atendimento à doença na Região Metropolitana, o Hospital vem ampliando gradativamente a sua oferta de leitos para pacientes contaminados com o coronavírus. Atualmente, 46 leitos estão disponíveis na UTI Covid-19 e outras 104 unidades para a Enfermaria. "Este gesto é a expressão da solidariedade de homens e mulheres preocupados com a vida dos menos favorecidos", afirma Dom Jaime Spengler, que abençoará os equipamentos.

Retomada Audiência Geral - A próxima Audiência Geral da quarta-feira, 2 de setembro, será especial: um comunicado da Prefeitura da Casa Pontifícia informa que os fiéis poderão participar depois de seis meses de suspensão. Seguindo as indicações de saúde das autoridades, as Audiências do mês de setembro se realizarão no Pátio São Dâmaso, dentro do Palácio Apostólico, com início às 9h30. A participação é aberta a todos, sem necessidade de ingressos. Será a primeira Audiência com os fiéis desde o dia 27 de fevereiro, que naquela ocasião foi realizada na Praça São Pedro. A partir do dia 11 de março, a pandemia obrigou que o evento semanal passasse a ser transmitido da Biblioteca do Palácio Apostólico, somente com a participação dos leitores em várias línguas.