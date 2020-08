Por onde ir?

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

“Somar forças!”, “A união faz a força!”, “Povo unido jamais será vencido!” são algumas expressões que aprendemos desde crianças. Contudo, promover a união de um povo ou nação desafiada por urgência ou necessidade requer determinação, sensibilidade, capacidade de mobilização das melhores forças humanas.

A crise vivida pelo Brasil exige liderança para a união de todos em prol do cuidado e promoção da vida, especialmente dos mais pobres e fragilizados.

A ideologia do neoliberalismo não hesita em deixar pelo caminho quem quer que seja, desmontando instituições e direitos, esvaziando organismos de participação popular e desacreditando a ciência.

Contudo, mesmo em meio à carência de liderança ética, despontam sinais fortes de solidariedade envolvendo pessoas, grupos, instituições e empresas. A carência de solidariedade social seria sinal de morte da própria sociedade! Por isso, há motivo para esperança.

Se por um lado, acompanhamos a manifestação de opiniões e promessas simplórias, marcadas por autorreferencialidade e vaidade, por outro lado se constata a grandeza humana de tantos capazes de altruísmo, senso de pertença e corresponsabilidade social.

O atual contexto sócio-econômico-político-cultural e eclesial solicita a cooperação de quem, à luz do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja, se sabe responsável pela vida, corresponsável pela defesa e promoção da democracia e, consequentemente, apto a indicar soluções viáveis para a superação do difícil cenário estrutural de escandalosa desigualdade de nosso país no qual o vírus, com suas consequências, se instalou. E isto agravado por forças obscuras presentes no tecido social.

O Papa Francisco nos exorta a construir pontes, não muros; a proceder marcados pela sinodalidade. Nesse trabalho, a disposição para o diálogo lúcido, franco e honesto é condição sine qua non. A participação e contribuição de todos os que acreditam na possibilidade de construção de uma sociedade mais justa é uma prioridade.

O “novo normal” pós-pandemia que almejamos, só será possível se formos capazes de oferecer alternativas, abordagens novas e práticas de sucesso, colaborando assim para rever projetos, comportamentos e processos. Venceremos a crise!

A construção de um novo tempo para a sociedade brasileira pressupõe a união de forças, a superação de partidarismos e ideologias que desrespeitam a vida e negam o princípio do bem comum, o acolhimento das diferenças e a disposição autêntica e generosa para a construção de uma “Terra sem males”.

CAMPANHA DE CESTAS BÁSICAS ENCERRA DIA (13). AJUDE! - Lançada no dia 21 de julho, a Campanha do Mensageiro da Caridade -- “A doação de uma ‘cesta’ é uma forma ‘básica’ de amar” -- encerra no próximo dia 13. O objetivo é atender por meio de ações nas regiões das Ilhas e vilas Maria da Conceição e Cruzeiro, em Porto Alegre, 450 famílias que foram cadastradas e passaram por triagem prévia. O período de isolamento social, necessário em função da pandemia da COVID-19, e as constantes chuvas agravaram ainda mais a situação dessas famílias em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre e região. A campanha para compra de cestas básicas arrecada por meio de doações em dinheiro, que podem ser feitas por boleto bancário ou cartão de crédito. A tecnologia da arrecadação online é da empresa OKPago, que zerou suas taxas de lucro para esta ação pela primeira vez em quatro anos de operação. Neste período, nas redes sociais, a campanha contou com o apoio de vários artistas e comunicadores, além de representantes do clero pedindo apoio a esta iniciativa, entre eles, Edu Santos produtor da Loop Reclame, o radialista Mister Pi, o jornalista Lauro Quadros e as jornalistas Vanessa Ioris e Luciane Kohlmann, o músico tradicionalista Paullo Costa, o padre Ceron e o arcebispo de Porto Alegre Dom Jaime Spengler. Você ainda pode doar acessando o link da Campanha Emergencial: https://bit.ly/cestabasicamensageiro. Há mais de 60 anos, o Mensageiro da Caridade sempre sustentou suas atividades sociais graças ao bem sucedido ciclo solidário que inicia com a generosidade de quem faz a doação de um eletrodoméstico ou móvel estragado ou em desuso. Os bens recebidos ou recolhidos pelos caminhões da entidade são transformados por mão-de-obra formada gratuitamente em suas oficinas, e doados ou vendidos na loja física localizada na Av. Ipiranga, em Porto Alegre. Com a suspensão da comercialização destes bens, em razão da pandemia, houve redução de 90% as receitas que sustentam seus projetos sociais. “Todos os valores que entram são utilizados para pagar a folha de pagamento e viabilizar os projetos sociais. Apesar de todo empenho, estamos com muita dificuldade em atender tantas pessoas que, tradicionalmente, já contavam com a nossa ajuda. Nossa expectativa é que possamos contar com o apoio de todos para seguir com esse trabalho social, inclusive, após superado este período da pandemia”, afirmou o Diretor Executivo da Cáritas Arquidiocesana, Luís Carlos Campos. Na Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre, o Mensageiro da Caridade mantém o Centro Social de Cultura e Arte Padre Irineu Brand, que, antes da pandemia, atendia diariamente cerca de 250 crianças e adolescentes, com formação humana, alimentação, oficinas diversas como artes, música, informática, dança, reforço escolar, proporcionando o desenvolvimento social e intelectual. Além deles, outros 90 idosos eram atendidos com alimentação e diversas oficinas no Centro Social Santa Clara, também na Vila Maria da Conceição. Na Vila Cruzeiro, a entidade atendia 25 idosas com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 24 adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, no curso de Padaria, visando a inclusão e preparação para o mercado de Trabalho. Mais informações: https://ajude.mensageirodacaridade.org/

Dia de Oração e Reflexão sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil, 15 de agosto - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizará, no próximo sábado 15 de agosto, o Dia de Oração e Reflexão sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil. O Pacto foi assinado em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, por seis entidades representativas de diversos setores da sociedade brasileira. O documento foi lançado num período em que o Brasil se deparava com o agravamento da pandemia. O Pacto começou a ser elaborado cerca de um mês antes, por meio de reuniões entre representantes das entidades signatárias, todas bastante preocupadas com o quadro que se agravava no país. A CNBB, seguindo a trajetória de seis décadas de compromisso evangélico com a realidade nacional, fez parte, desde o primeiro momento, das reflexões e da formulação do texto. Para o arcebispo de Belo Horizonte (MG), dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a entidade assinou o Pacto pela vida e pelo Brasil impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável da luz da verdade, luz indispensável para clarear caminhos e rumos novos que a sociedade brasileira precisa, com urgência, para construir um novo tempo. Segundo ele, a missão evangelizadora da Igreja, no rico e interpelante horizonte de sua Doutrina Social, não se exime na tarefa de, em cooperação com segmentos da sociedade civil, no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar injustiças e discriminações para com os pobres e vulneráveis, defesa dos direitos e promoção da justiça, apoio à democracia e contribuição na conquista do Bem comum. “A Igreja assim o faz, estando no coração do mundo solidária, na força do testemunho do Reino de Deus, a caminho”, afirmou. O Pacto, explica o arcebispo de Porto Alegre (RS), dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, aponta para entendimento, compromisso, concordância, no caso estabelecidos entre diversas entidades da sociedade. “Expressa, pois, desejo, disposição e empenho para, diante da gravidade do momento sócio-econômico-político, colaborar na busca de um novo tempo para o Brasil. Ele é, portanto, expressão do empenho de diversas entidades da sociedade, rumo a um consenso em torno da necessidade de promover os princípios da solidariedade e da dignidade humana”, afirmou. Lembrando a necessidade da construção de agendas e políticas públicas para o enfrentamento da pandemia sanitária e suas consequências, as entidades signatárias recordam que cabe ao Governo Federal promover, como reforçado em no quarto parágrafo do Pacto, o “diálogo, presidindo o processo de grandes e urgentes mudanças (…) ultrapassando a insensatez das provocações e dos personalismos”, em vista do bem de todo o povo brasileiro. O vírus colocou às claras inúmeras situações vivenciadas pela maioria do povo brasileiro, desassistido em muitas frentes, das quais se destaca a saúde. Por isso, o Pacto, em seu sexto parágrafo, afirma “não é justo jogar o ônus da imensa crise nos ombros dos mais pobres e trabalhadores”. As informações para o aprofundamento do Pacto Pela Vida e Pelo Brasil podem ser obtidas aqui no site da CNBB, que será atualizado continuamente, enquanto durar a pandemia.

Semana Nacional da Família 2020 - “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”, este foi o tema escolhido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para animar a Semana Nacional da Família 2020. O texto é do capítulo 24 do livro de Josué, no versículo 15. A reflexão proposta revela a necessidade de que as famílias façam escolhas convictas e que a Igreja ajude no processo de conhecimento a partir da luz do Evangelho. A iluminação bíblica tem todo um contexto que precisa ser entendido para perceber também como Josué chega no final do versículo falando que ele e a sua casa servirão ao Senhor, explica o assessor da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, padre Crispim Guimarães. “Primeiro, é um texto do Antigo Testamento que devemos observar que começa fazendo uma referência ao povo que tem dificuldade de escolher o Deus verdadeiro porque sente saudade do tempo em que estava no Egito, fora da terra prometida, ou misturados com outras pessoas que vieram para a terra prometida e tinham outros deuses”, contextualiza o padre. O versículo começa com Josué dizendo: “Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir”. Josué percebe que há uma confusão no meio do povo, querendo servir a outros deuses, observa padre Crispim: “Diante disso, ele afirma que ele, pessoalmente, portanto “Eu e minha casa”, a sua família, faz a opção de servir ao Senhor. Isto é muito interessante num tempo para nós hoje em que também muitos deuses se apresentam, sobretudo os deuses dinheiro, poder e tantas outras coisas que se apresentam como deuses em que coloca o povo diante de muitas confusões”. No Regional Sul 3, em Porto Alegre, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, realiza a Live com o tema "Eu e minha casa serviremos ao Senhor: Semana Nacional da Família 2020", na quarta (12), às 21h. A transmissão Ao Vivo será pelo Facebook da Paróquia. Convidados, o Bispo Referencial da Comissão Regional da Pastoral Familiar e bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Donizeti, e Rodrigo e Elis, secretários do Regional Sul 3 CNBB e coordenadores do setor pré-matrimonial da Arquidiocese. A diocese de Rio Grande (RS) irá realizar uma série de atividades que serão transmitidas também nas redes sociais da Pastoral Familiar. No dia 12, às 19h, haverá formação com o padre Marcio Tadeu, apresentador da Rede Vida. No dia 13, às 19h, uma noite de oração com padre Roger Luís da Canção Nova. A diocese de dom Ricardo Hoepers também promoverá a missa de encerramento, no dia 15, às 16h, e um show, no dia 16, também às 16h. O Regional Sul 3 também ofereceu em seu site um artigo do bispo de Erexim, dom Adimir Antonio Mazali, sobre a Semana Nacional da Família.