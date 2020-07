A benção, João de Deus

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Há 40 anos, Porto Alegre recebeu, com entusiasmo, alegria e fé, um ilustre visitante: São João Paulo II. Era a primeira vez que o solo gaúcho acolheu um Papa! As pessoas que participaram daquele evento conservam na memória os momentos marcantes daqueles dias 04 e 05 de junho de 1980.

Na saudação ao Cardeal Vicente Scherer, S. João Paulo II fez uma bela referência aos porto-alegrenses e aos gaúchos: “saúdo a todo o povo de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul. Viveis aqui a harmonia do encontro de tantas raças, fundidas em autêntica brasilidade. Sois uma lição viva de que é possível ao homem viver em fraternidade com o seu semelhante. Desta Arquidiocese que nasceu com o título e sob o patrocínio do Apóstolo São Pedro, o sucessor do mesmo Pedro cumprimenta a todos e para todos invoca as bênçãos de Deus, mas sobretudo, para os anciãos, os enfermos, os que sofrem no corpo ou na alma, para as criancinhas... A todos o Papa abraça com sincero afeto. Por todos o Papa reza, a todos os Papa abençoa” (Porto Alegre. 04.07.1980).

A benção invocada pelo “Papa que veio de longe” sobre o nosso povo encontra, 40 anos depois, repercussão. Vivemos tempos críticos; experimentamos um tempo precário, de incertezas, de silêncio e de esvaziamento. A crise do tempo atual exige retomarmos as questões fundamentais: o que é o ser humano? Em que consiste a existência humana? Qual a importância do cuidado pela vida? Por que da necessidade de cuidarmos de nossas relações interpessoais? Diante da realidade da pandemia provocada pelo novo coronavírus, vale perguntar: está o vírus provocando uma doença terrível, ou já estávamos doentes antes de seu surgimento?

Se há 40 anos o Brasil estava vivendo um período de abertura democrática, após anos de dura crise política, hoje, vive um tempo marcado pela conjugação de várias crises, exigindo de todos aquilo que Papa Wojtyla apontava já naquela visita como uma necessidade: construir “juntos (...) uma civilização da verdade e do amor, uma cultura que promova sempre mais o homem e facilite sua evangelização, ajude-o a crescer em sua dimensão: humana e divina, e a reconhecer o valor do próprio ser, o sentido de sua existência, a conhecer e a amar Cristo no qual Deus se revelou plenamente a cada homem e a cada povo” (Rio de Janeiro, 01/07/1980).

40 anos de São João Paulo II na capital - No dia 4 de julho de 2020, a Arquidiocese de Porto Alegre lançou um minidocumentário em celebração aos 40 anos da chegada de São João Paulo II a Porto Alegre, um dos destinos de sua viagem apostólica ao Brasil. Para marcar a data, o vídeo sobre a visita foi lançado às 17h35 (hora que o Papa desembarcou na capital) nos canais digitais da Arquidiocese, site (arquipoa.com), Facebook (fb.com/arquipoa) e Youtube (youtube.com/arquipoa). O material, com conteúdo exclusivo, segue disponível na página especial do site da arquidiocese: https://www.arquidiocesepoa.org.br/40anos. O minidocumentário é uma produção de Vanessa Gomes de Campos, arquivista e historiógrafa da Cúria Metropolitana, e de Caroline Zuchetti, museóloga da Arquidiocese, com apoio do Setor de Comunicação e imagens cedidas por RBS TV e fotografias do Arquivo Histórico da Cúria. Além do documentário, também foi lançada, pelo setor de Comunicação da Arquidiocese, uma campanha por meio da qual dezenas de pessoas puderam compartilhar suas histórias, utilizando a hashtag #opapaégaúcho, que relatam a experiência vivida por elas no dia da visita do Santo Papa. Acesse e confira o conteúdo.

Programa Especial “Ações da Igreja no Brasil” - Nesta quinta-feira, 9 de julho, às 21h, a TV Aparecida (Canal Digital 59.1 Porto Alegre) exibe o programa especial Arquivo A com as “Ações da Igreja no Brasil”, com duração de uma hora. O programa vai mostrar como a Igreja no Brasil está mobilizando a solidariedade neste tempo de pandemia. Umas das ações mostradas é a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil “É Tempo de Cuidar” desenvolvida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Cáritas Brasileira desde o dia 12 de abril. O bispo de Roraima e segundo-vice presidente da CNBB, dom Mário Antônio da Silva, e o secretário executivo de Campanhas da CNBB, padre Patriky Samuel Batista, são entrevistados do programa cujo objetivo “é mostrar o real significado de uma Igreja em saída que vai ao encontro dos mais necessitados”, segundo informação da produção do programa na TV Aparecida. Gabriela Cícero, jornalista da TV Aparecida, informa que o programa fala de amor e solidariedade e mostra as ações e experiências da Igreja voltadas à saúde, como a preocupação com a população de rua. Os hospitais Camilianos e também das Obras Sociais de Irmã Dulce são apresentados na produção. A reportagem especial fala ainda do cuidado espiritual da Igreja com as pessoas que estão sofrendo com a doença ou que estão em isolamento social.

Live “Ecologia Integral” - A série de lives Caminhos de Fé e Profecia, do Regional Sul 3 da CNBB, já completou seu primeiro mês. O espaço propõe a reflexão e o debate de temáticas de relevância social, dialogando com a fé e a espiritualidade cristã. Para continuar este caminho, nesta quinta-feira (9), às 17h, os convidados Moema Miranda e Roberto Liebgott para participam da live Ecologia Integral: existência e resistência. Moema, professa na Ordem Franciscana Secular (OFS), é antropóloga, possui Mestrado em Antropologia Social e é doutoranda em Filosofia. É assessora da Comissão Episcopal Pastoral Especial para Ecologia Integral e Mineração e secretária da Rede Iglesias y Mineria. Atua também como assessora na Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM e participou como Auditora no Sínodo para a Amazônia. Já Roberto Liebgott é missionário leigo do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), atuando há 30 anos com povos indígenas. É formado em Filosofia e Direito e, atualmente, é coordenador do Cimi Sul, que abrange os estados do RJ, SP, PR, SC e RS. Durante a live, o tema Ecologia Integral: existência e resistência será abordado a partir da experiência de Moema e Roberto no processo do Sínodo da Amazônia e no acompanhamento aos povos tradicionais. Os convidados também refletirão sobre a Casa Comum, a realidade dos povos indígenas e os conceitos de ecologia e ecologia integral, especialmente neste tempo de pandemia. Esta já é a 5ª live da série, que debateu temas de importante pertinência social e eclesial, como racismo, migrações, educação e música. Para assistir acesse no Facebook a página do Regional Sul 3 da CNBB: @cnbbsul3.org.br