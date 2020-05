Spes Nostra

Dom Adilson Pedro Busin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

O tempo em que vivemos, marcado pela pandemia da Covid-19, nos deixa em estado de apreensão e medo. O isolamento social tem causado, para muitos, angústia, depressão e estados emocionais de desespero. Há quadro social cheio de perguntas que, mesmo no silêncio das ruas, rondam nossas mentes. Até quando vamos ficar isolados? Como manter o país e sua economia funcionando? O que vai ser dos trabalhadores/as desempregados? Dos empresários e dadores de trabalho que já não conseguem “dar a volta”? E quando poderão as igrejas serem totalmente abertas? E as escolas? Os serviços? O comércio? Haverá uma vacina contra o coronavírus em breve? Há muita pergunta no ar. Perguntas planetárias.

A humanidade toda sente o mesmo problema. Enfrenta o mesmo vírus. Um inimigo invisível – muito invisível – tomou conta das notícias, das redes sociais, das conversas (a distância) das famílias, das mensagens, dos debates e até das polêmicas. E as vidas que se foram?! Enterros com máquinas em cemitérios improvisados. Quanta dor! Atravessamos o vale tenebroso (do salmo 22). Vale de trevas! “Neste vale de lágrimas” é a expressão que os cristãos rezam há séculos na Salve Rainha. Sim, um vale de lágrimas! Chocou-me as cenas das valas comuns. A primeira (que eu vi na tevê) foi a de Nova Iorque. Fiquei atônito. Mas depois, infelizmente, e bem mais triste e deprimente, surgiram aqui, em nosso Brasil. Penso nos familiares que não podem sepultar seus entes queridos. Nem podem se aproximar para a despedida. “Gemendo e chorando neste vale de lágrimas”.

Em pleno 2020, também suplicamos a Mãe de Deus “a vós bradamos, os degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.” Expressão carregada de culpa? De depressão? De tristeza? De certa forma, sim. Mas se o filho pede, é porque confia. Os homens e mulheres de fé que recitam a Salve Rainha têm na Mãe a intercessão segura. Faço parte destes filhos que confiam. A dor não está alheia à prece. Mas a confiança a supera. Por quê? Porque no início da oração está a expressão de confiança que motiva toda a súplica: “Spes nostra”! Nossa esperança. Há um olhar diferente do suplicante. É o olhar da fé. Em meio ao vale de lágrimas, há alguém que “volta o seu olhar”. O olhar da fé já espera. Na fé há uma companhia segura no vale escuro. Maria, spes nostra. Maria, nossa esperança.

A esperança se traduz em atitude de amor. Nesta pandemia, temos visto tantos gestos de solidariedade e cuidado para com os sofredores. Gestos maternos de amor. Maio, mês das mães. Para os católicos, é o mês de Maria, encerrando com a festa da coroação. Maria, mulher e mãe, discípula do Senhor e “spes nostra”. No olhar da fé, ela nos coroa de esperança.

Nomeações da Arquidiocese de Porto Alegre - A Arquidiocese de Porto Alegre divulgou esta semana novas nomeações. Confira: padre Francisco Grasselli passa a atuar como Vigário Episcopal do Vicariato de Canoas; padre Francisco Grasselli como Pároco São Luiz Gonzaga, em Canoas; padre Diego Jobim Garcia como Pároco Santa Luzia - Canoas; padre Cirineu Furlanetto como Formador Seminário São José (Ensino Médio), em Gravataí; padre Ângelo José Bohn como Vigário Paroquial São João Batista, em Camaquã; padre Kauê Antonioli Pires e padre Eduardo Kologeski dos Santos na Promoção Vocacional.

Semana da Unidade Cristã - De 24 a 31 de maio celebra-se a Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC). O tema escolhido este ano é a inspiração bíblica contida nos Atos dos Apóstolos 28,2: “Eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum”. E o lema é a expressão que se popularizou no Brasil: “Gentileza gera gentileza!”. A SOUC 2020 foi preparada pelas igrejas cristãs em Malta. Todos os anos, em 10 de fevereiro, muitos cristãos da ilha celebram a festa do naufrágio do apóstolo Paulo, destacando e agradecendo a chegada da fé cristã nesse território. Orientações para as celebrações virtuais da SOUC 2020 aqui. No dia 25 de maio foi realizada a celebração de abertura. O vídeo pode ver aqui abaixo.

Oração para enfrentar a pandemia - No próximo sábado (30), os católicos têm um encontro marcado com o Papa Francisco. No encerramento do mês mariano, como é tradição, o Papa rezará o terço nos Jardins Vaticanos às 17h30min locais (12h30min em Brasília). Mas, desta vez, o evento será transmitido em streaming, com comentários em português, diretamente da Gruta de Lourdes. A duração prevista é de uma hora. Os fiéis rezarão para pedir o auxílio e o consolo de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia do coronavírus, inspirados pelo trecho dos Atos dos Apóstolos 1,14 "Todos se uniram constantemente em oração, juntamente com Maria". As dezenas serão rezadas por homens e mulheres representando as várias realidades tocadas pelo vírus: um médico, uma enfermeira, um paciente curado, uma pessoa que perdeu um familiar, um sacerdote, um capelão hospitalar, um farmacêutico, uma freira enfermeira, um representante da Defesa Civil, uma família cujo filho nasceu em meio à pandemia. O evento poderá ser seguido através do site do Vatican News e redes sociais. A iniciativa é do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização.