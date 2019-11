Qual o futuro?

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Em Assis, na Itália, entre os dias 26 e 28 de março de 2020, acontecerá um encontro mundial de jovens economistas e empresários dispostos a, juntos, encontrar caminhos viáveis para uma economia capaz de promover vida para todos. O Papa Francisco é o promotor deste encontro. Seu desejo é encontrar-se “com quantos estão formando-se e começam a estudar e a pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Um acontecimento que nos ajude a estar unidos, a conhecer-nos uns aos outros, e que nos leve a estabelecer um ‘pacto’ para mudar a economia atual e atribuir uma alma à economia de amanhã”.

O mundo está marcado por uma enorme desigualdade social. Um pouco mais de duas dezenas de pessoas concentram a mesma riqueza de quase quatro bilhões de pessoas.

O Brasil traz a vergonhosa situação de maior desigualdade social do mundo, com 1% mais rico concentrando a maior parcela do total da renda gerada.

Vivemos num contexto socioeconômico no qual a relação de dependência do capital com o trabalho se torna sempre menor.

Precisamos de um Estado moderno, relevante, eficiente, forte e ético para a nação que representa. Urge garantir a todos os cidadãos o acesso a uma parte das riquezas que são geradas no solo da nação.

Quando dizemos um Estado ético estamos falando de uma tarefa humana. A ética diz de uma “ação tipicamente humana de se autoconstruir; mas também aponta para a tarefa de auto responsabilização do ser humano, pois somente ele é capaz de encobrir ou descobrir o sentido próprio de todas as coisas”.

Há um faixa considerável da juventude que aposta em dias melhores para as futuras gerações. A sociedade não pode abafar, à causa das mazelas de uns poucos, o sonho existente no íntimo de tantos: o de construir uma sociedade marcada por justiça e paz, fraternidade e solidariedade, amor e fé. Isso pressupõe conhecimento intelectual, sabedoria e espiritualidade. O convite do Papa Francisco atinge de forma particular essa faixa social.

Diálogo inter-religioso - Em tempos de extrema dualidade política no país, os líderes de duas das maiores religiões do mundo reuniram-se na Capital para falar de humanismo e pluralidade. A edição deste ano do Encontro Nacional do Diálogo Católico-judaico, realizado em Porto Alegre, terminou na manhã desta segunda-feira (25) com orações e em busca de ações conjuntas entre católicos e judeus. Reflexões do rabino Uri Lam e do arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, deram o tom do segundo e último dia da reunião, realizada na Cúria Metropolitana. Dom Jaime chamou a atenção para as diversas crises pelas quais passam muitos países da América Latina, e que formam um pano de fundo para o que vivemos no país. Segundo o arcebispo, mais do que o indiferentismo, vive-se um sincretismo grave. Para ele, a transmissão da fé para as novas gerações precisará estar fundamentada em quatro pilares: a humanidade, a proximidade, a empatia e a espiritualidade. "E o diálogo inter-religioso nos ajudará neste sentido. Escutar é um gesto de acolhimento, de colocar-se no lugar do outro”, afirmou.

Início do Advento - A celebração do Natal, data em que a Igreja festeja o nascimento do menino Jesus em Belém, está chegando. A segunda maior festa cristã é um momento especial para todos os fiéis e marca o tempo litúrgico do “Advento” – palavra de origem latina, que significa “chegada”, “aproximação”, “vinda”. Este ano, o Advento começa no próximo domingo (1º) e durante os quatro domingos que antecedem a comemoração da vinda do Filho de Deus entre os homens, a liturgia apresenta três personagens que ajudam os fiéis nesta caminhada: o profeta Isaías, cujas profecias dão um tom especial a este tempo litúrgico; o grande profeta do deserto, João Batista que, hoje como no passado, parece ser “voz que grita no deserto” e, Maria, a Mãe que, qual “serva do Senhor”, acolhe e doa o Filho à humanidade. A Arquidiocese de Porto Alegre disponibiliza a todos os fiéis um subsídio de Natal para este período de preparação para a data de 25 de dezembro. O material está disponível nas secretarias das paróquias e o roteiro, com 4 encontros, propõe uma Igreja em saída missionária. A novidade é que cada kit traz um livro e duas guirlandas, uma para a família colocar na porta de sua casa e a outra para dar de presente a uma pessoa que se encontra afastada de sua comunidade ou uma pessoa enferma. Com o tema "Renove a alegria de viver", o conteúdo elaborado pela equipe do CNBB SUL 3, propõe um caminho orante com a Palavra de Deus, fonte de vida plena.

Viagem internacional do Papa - Iniciada no dia 19 de novembro a primeira etapa da 32ª Viagem apostólica internacional, o Papa Francisco visitou a Tailândia, no sudeste asiático, onde esteve por cinco dias, partindo depois para o Japão, segunda e última etapa da viagem. A etapa tailandesa teve como lema “Discípulos de Cristo, discípulos missionários”, cuja visita recordou os 350 anos da instituição da Missão católica no Sião, em 1969, e os 50 anos de relação diplomática entre a Tailândia e a Santa Sé. A visita ao Japão teve como lema “Proteger toda a vida”, sendo fortemente marcada pelas prementes palavras do Pontífice que definiu “imorais uso e a posse das armas nucleares”. O Santo Padre retornou a Roma nesta terça-feira (26).