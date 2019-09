O único sentido do Sínodo sobre a Amazônia

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

No próximo mês de outubro acontecerá, em Roma, um Sínodo especial, do qual o tema é “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e por uma ecologia integral”. Para o Papa Francisco, “o objetivo principal desta convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno”.

O que é um Sínodo? A palavra tem origem no grego “syn”, que significa “juntos”, e “hodos”, estrada ou caminho. Trata-se de um evento eclesial, consultivo e não deliberativo. É uma assembleia periódica de bispos de todo o mundo que, presidida pelo Papa, se reúne para tratar de questões concernentes à vida da Igreja. É um lugar eclesial onde se buscam possíveis caminhos coletivos para se decidir sobre algo específico, que requer atenção especial por parte da Igreja. O Sínodo é uma instituição que “presta uma eficaz colaboração ao Romano Pontífice – segundo as modalidades por ele mesmo estabelecidas – nas questões de maior importância, isto é, naquelas que requerem especial erudição e prudência, para o bem de toda a Igreja” (EC, 1). Segundo o Santo Padre, “não é um parlamento onde, para atingir um consenso ou um acordo comum, há negociações, pactos ou compromissos. O único método do Sínodo é abrir-se ao Espírito Santo, com coragem apostólica, humildade evangélica e oração”.

Por que um Sínodo para a Amazônia? A Amazônia possui uma extensão de 7,8 milhões de km². Inclui áreas de nove países. Conta com cerca de 33 milhões de habitantes, 3 milhões dos quais são indígenas pertencentes a 390 grupos ou povos diversos. A Amazônia influencia o ecossistema planetário: a bacia do Rio Amazonas e as florestas tropicais circundantes nutrem o solo e regulam, através da reciclagem da humidade, os ciclos da água, da energia e do carbono a nível planetário.

Diante dos desafios trazidos por aquilo que se cunhou denominar “mudança de época”, a Igreja se sente no dever de encontrar novos caminhos para levar a termo a missão que lhe é própria: evangelizar! Já o conceito de ecologia integral deseja ressaltar a relação existente entre todas as criaturas do planeta na dimensão ambiental, econômico, social, cultural e vida quotidiana.

Evento sobre o Acordo Brasil-Santa Sé - No mês de outubro, dias 16 e 17, será realizado em Porto Alegre, na PUCRS (Av. Ipiranga, 6681, no prédio 9 - térreo), o Seminário Acordo Brasil-Santa Sé, que tem como objetivo debater o tema, com a presença de especialistas, sobre questões tributárias, serviços de saúde e educação, reconhecimento do casamento religioso com efeito civil e da homologação do Estado, índole própria do sacerdócio católico, do seu exercício e da vida religiosa consagrada. O público-alvo é de alunos e Alumini PUCRS, religiosos e colaboradores das Instituições religiosas. O Acordo Brasil-Santa Sé prevê o tratamento a ser dado às organizações eclesiásticas que, além dos seus fins religiosos, também têm objetivos de assistência e solidariedade social; ao patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja e aos lugares de culto. Prevê ainda a liberdade de prestar assistência religiosa e espiritual aos doentes ou pessoas privadas de liberdade e da educação religiosa nas escolas. Para realizar a inscrição é preciso acessar o link a seguir e preencher o formulário. Cada participante deverá fazer a sua inscrição pessoal. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/brasil-santa-se

Semana da Vida - De 1º a 7 de outubro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da Pastoral Familiar, promove a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro (8). O objetivo é promover a cultura da vida através de uma maior consciência do papel da família na vida da Igreja e de toda a sociedade. Com o tema de 2019 “Em família defendemos a vida com alegria e esperança”, além das atividades já previstas em cada paróquia e diocese, conforme suas programações da Semana da Vida (com a divulgação do subsídio Hora da Vida), a campanha também propõe duas ações públicas, realizadas no mesmo dia, em todo o Brasil: o Sinal da Alegria, com o badalar dos sinos das igrejas; e o Sinal da Esperança, com o acender de velas e momento de oração. Saiba mais acessando: https://bit.ly/semana-vida

Entenda o Sínodo da Amazônia - Em meio a inúmeras polêmicas e dúvidas envolvendo o Sínodo para a Amazônia, Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, que será realizada em Roma de 6 a 27 de outubro de 2019, com o tema “Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral”, o Vatican News (sistema de informação da Santa Sé) lançou uma série de vídeos de esclarecimento. O conteúdo, publicado todas as segundas e quintas-feiras, está disponível no Youtube e é conduzido pelo jornalista Silvonei José, responsável pela Rádio Vaticano. Nos episódios, o editor-chefe do Vatican News, Andrea Tornielli, responde a questionamentos e afirmações recebidas por meio das redes sociais, com o objetivo de esclarecer de forma objetiva as dúvidas da população. Assista aos dois primeiros vídeos, assim como aos demais episódios que ainda serão publicados e entenda o Sínodo para a Amazônia: https://bit.ly/videos-sinodo