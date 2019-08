Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

Muitos são os que se dedicam à ação educativa e pastoral da Igreja, que transmite a mensagem cristã, com o objetivo de acompanhar o crescimento e o amadurecimento da fé dos fiéis e dos grupos eclesiais: eles são os catequistas. Homens e mulheres que se empenham na educação da fé, através da palavra, do acompanhamento e do testemunho; iniciam nos mistérios da fé aqueles que se deixaram atingir pelo evento da morte e ressurreição do Senhor. São leigos e leigas que se doam a essa atividade primordial para a vida da Igreja. São membros da comunidade que se dispõem a dar um pouco de seu tempo em prol do anúncio da Palavra, em favor, especialmente, dos adolescentes e jovens.

Os catequistas têm um papel importantíssimo e insubstituível. São mediadores que orientam e auxiliam os catequizandos no processo de acolhimento da revelação do Deus-Amor. Acompanham quem está sendo iniciado nos mistérios da fé para que realizem seu encontro pessoal com o Crucificado-Ressuscitado.

Os catequistas não agem sozinhos, agem em nome da Igreja.

Ser catequista significa dar testemunho da fé, ser coerente na própria vida. É vocação! É dom de Deus que precisa ser acolhido e cultivado; conservado e partilhado; alimentado e promovido.

A Igreja agradece o empenho e dedicação de tantos na obra do anúncio da Boa-Nova de Jesus Cristo. Mas também vale aqui recordar as palavras de Jesus: "A minha palavra não é minha, mas d´Aquele que me enviou" (Jo 14,24). Assim, a obra levada a termo por tantos catequistas, marcados pela determinação, zelo, amor a Jesus e seu Evangelho, deve estar orientada pelo princípio do próprio Evangelho: o que se ensina e anuncia é repercussão da Palavra de Deus lida, meditada, rezada e compartilhada!

Precisamos ser ousados pois os tempos mudaram, a visão antropológica se transformou; corajosos, pois a compreensão e a prática da fé cristã precisam de novo ardor; criativos, porque o fenômeno mesmo da globalização exige novos métodos e novas expressões.

A Igreja eleva um grande hino de ação de graças pela dedicação de tantos nesta obra importante, a catequese. A comunidade de fé invoca sobre seus catequistas a força do Espírito Santo para que levem a bom termo a missão recebida.

Encontro de professores - Mais de 200 professores reuniram-se no sábado (17) no encontro promovido pela Pastoral da Educação da Arquidiocese de Porto Alegre, no auditório do prédio da Faculdade de Arquitetura da PUCRS. O evento teve como tema "Cuidar de quem ensina: o bem-estar na docência" e contou com a participação de educadores de diversas cidades gaúchas, das redes públicas e privadas de ensino. Foram debatidos temas como "Mística Cristã" e "Bem-estar e Psicologia do Ser", a fim de propor uma reflexão aos educadores sobre sua missão educativa. "Em tempos de desorientação e distrações que atraem o ser humano, cada vez mais, para fora do centro vital de suas potencialidades e esperança, repensar o tema da mística cristã é atual e necessário. Mística na estrada sinuosa de sua conceituação é uma experiência de unidade radical com o Absoluto, o Eterno, Deus. Disso, resulta a relevância em conhecermos o pensamento e obra de Edith Stein que nos oportuniza uma profunda reflexão sobre a pessoa, este ser dotado de espiritualidade. Edith Stein é um portal belíssimo que nos convida para um adentramento em temas de extrema urgência no que se refere o humano, a educação e a fé", explanou a palestrante Irmã Elis Machado, da congregação Franciscana Bernardina, mestra em Filosofia pela Unisinos e doutoranda em Teologia Sistemática pela PUCRS.

Formação gratuita - No próximo dia 27 de agosto, das 13h30 às 16h, no Salão de Eventos da Cáritas Arquidiocesana (Av. Ipiranga, 1145 - Bairro Azenha) será realizada formação social com o tema "Sínodo da Amazônia: compromissos eclesiais". O encontro é gratuito e terá como ministrante a Irmã Maria Aparecida Barboza, coordenadora da Iniciação à Vida Cristã da Arquidiocese de Porto Alegre. O evento é uma promoção da Cáritas de Porto Alegre ( https://www.caritasportoalegre.org/ ) que vem ao encontro da convocação do Papa Francisco sobre a Assembleia Especial do Sínodo da Amazônia, que será realizada em outubro.

Barco-Hospital do Papa Francisco - “Com a bênção e inauguração deste barco-hospital nós estamos dando uma resposta concreta, expressão da caridade, da providência de Deus que se faz presente através deste gesto, deste barco que vai atender tantas e tantas pessoas, ribeirinhos, indígenas e os povos das cidades”, destacou o arcebispo de Belém (PA) e vice-presidente do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Alberto Taveira, quando conduziu a cerimônia de bênção do barco-hospital Papa Francisco, na noite do último sábado (17), na capital paraense. Na parte da tarde, foi realizada a cerimônia de inauguração da embarcação na Providência de Deus, em Belém. O barco-hospital, que leva o nome do Santo Padre, atenderá principalmente a população ribeirinha na Diocese de Óbidos (PA).