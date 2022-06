Prestígio jovem

Foi muito prestigiada a posse da nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), no começo da semana, na Associação Leopoldina Juvenil, em que Victoria Pinto da Silva Jardim assumiu a presidência, juntamente com Fernanda Ritter (vice-presidente), André Filipe Marchesi (diretor de formação), Guilherme Benezra (diretor financeiro), Fernanda De Gasperin (diretora de comunicação), Marina Luz (diretora de eventos) e Matheus Macedo (diretor de relações institucionais e Fórum da Liberdade). A noite teve a gastronomia de Claudio Solano e a trilha sonora executada ao vivo pela Banda Marmota Jazz.

Após três anos sem ser realizada, volta neste sábado, dia 4 de junho, a Festa Junina, do Grêmio Náutico União, desta vez no Ginásio Poliesportivo da sede Moinhos de Vento, entre 12h30min e 19h. As inovações desta edição contam com fogueira ecológica, plataforma 360º instagramável, espaço X-Box para a garotada, um estande com roupas típicas para participar da festa à rigor, entre shows, brincadeiras e as atrações gastronômicas de uma tradicional festa junina. Para os sócios, o ingresso será um quilo de alimento não perecível.

Juliana Caleffi dos Santos e Maria Angélica Costa Lunardi

As 15 meninas inscritas para o 61º Baile de Debutantes do Porto Alegre Country Club foram apresentadas na noite da terça-feira passada, no Bar Inglês do clube, acompanhadas de seus pais e recebidas pela diretoria durante o encontro em que posaram para os registros fotográficos. Roberta e Iara Jalfim serão as responsáveis, mais uma vez, pela ambientação do baile de gala, que terá uma estrutura externa de 160m², passarela de 40m de extensão e acontecerá na noite de 27 de agosto, abrindo o calendário de debuts do ano.



