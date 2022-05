Ponto de antiguidades na Padre Chagas

Instalado em um sobrado de 1922, o único antiquário existente na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, o Ponto de Antiguidades, é gerido pelos irmãos Vera e Antonio Gewehr, antiquaristas que trabalham no Brique da Redenção, desde 1985. Os 25 anos de atividades da dupla acontecem juntamente com o centenário do sobrado, tornando a data ainda mais significativa. Comercializando antiguidades, curiosidades, colecionáveis e bijuterias, o local ainda tem a simpatia dos irmãos Gewehr pelos pets. Tanto, que neste dia 25 de maio, entre 15h e 20h, durante os festejos da casa será instalada uma banca para comercialização de antigos catálogos de importantes vendas de arte e antiguidades na Europa, oriundos da Christie's; Sotheby's, de Paris e Londres; e do Correio Velho, de Lisboa, para venda com renda destinada a ONG Reino Gato e outras entidades dedicadas aos animais de rua.

O que vem por aí

Fernando Jorge Uberti, publicitário, artista gráfico, cartunista, ilustrador e quadrinista, está com seu trabalho exposto na Sala de Cartuns do Annes Dias 166, em uma seleção de cartuns e ilustrações que ficará em cartaz até o dia 12 de junho. https://www.annesdias166.com.br/galeriadearte

Abrirá oficialmente nesta sexta-feira o novo espaço gastronômico e de lazer, situado no Parque Farroupilha, o Refúgio do Lago, entre o chafariz central e o lago dos pedalinhos da Redenção. O local conta com cinco operações de alimentação, bar, palco para apresentações artísticas e mesas ao ar livre.

Os quatro anos de atividades do Fotoclube Porto-Alegrense será comemorado durante o 2º Fotoclube Festival, entre os dias 6 e 25 de junho, com encontros e oficinas temáticas on line e presenciais e troca de experiências entre fotógrafos convidados e associados. Inscrições pelo site https://www.fotoclubepoa.com.br/fotoclubefestival

O Porto Alegre Country Club estará de aniversário neste sábado, a partir das 19h, com jantar festivo em comemoração aos 92 anos do clube. A tradicional celebração, que é retomada depois de 2 anos, está sendo organizada por Betina Becker, com coquetel e jantar assinados pelo chef Lúcio.



Festival gastronômico



FELIPE NEVES/DIVULGAÇÃO/JC

O Brasil Sabor, festival que acontece anualmente e celebra sabores típicos de todo o País, está em sua 16ª edição, e Porto Alegre está recebendo o evento gastronômico simultaneamente com 20 estados, desde o dia 12 de maio. São 900 restaurantes selecionados trazendo no cardápio um prato especial, com ênfase na gastronomia de cada região e estabelecimento. A culinária gaúcha, é claro, não ficou de fora dessa. Até o dia 29 de maio será possível participar da promoção em 16 restaurantes locais, como Gambrinus, Usina de Massas, Sharin, Rancho Texano Smoked BBQ, Pulperia e Tartoni, que estão entre os credenciados gaúchos. Escolha o seu.



Festa no palco

Elenco de Baixa Terapia que retorna ao Teatro do Sesi

/CAIO GALUCCI/DIVULGAÇÃO/JC