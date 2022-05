Posse na Federasul

Em uma noite de festa, no começo desta semana, a Federasul reuniu representantes de suas 72 entidades filiadas para a cerimônia de posse que reuniu cerca de 200 convidados, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. A segunda cerimônia coletiva de presidentes de entidades, conduzida pela Federasul, reinaugura o calendário de eventos da casa e atende um desejo antigo das afiliadas (a primeira ocorreu em 2018, mas a pandemia interrompeu o ciclo que acontecerá de dois em dois anos a partir de agora). O presidente, Anderson Trautman Cardoso, se dirigiu aos novos empossados ressaltando que "doar o seu tempo, o seu talento, pelo coletivo, não é uma tarefa simples, muitas vezes, abrindo mão de seus próprios negócios e vida pessoal". Um dado interessante é que, dos 72 dirigentes, empossados entre janeiro e maio deste ano, 20 são mulheres.

O Dia das Mães foi marcado por um jantar especial em homenagem a elas, nos salões Fundadores e Laureados, do Grêmio Náutico União, na semana que passou. Claudia Scheer Bing fez as honras da casa, acompanhada de sua mãe, dona Clarissa. A noite foi movimentada por atrações como o show de voz e violão de Flávio Farias e o stand up comedy da dupla Ursa Malgarizi e Eva Mansk. Teve ainda sorteios e os drinks do Dudu Caipirinhas com a gastronomia assinada pela Confraria União D'Elas.

No próximo dia 21 de maio, mais uma edição da competição gastronômica Clash of Chefs, em que Jhonathan Marko enfrentará Lauren Macedo neste reality show que pode ser acompanhado pela plataforma digital do programa. No segundo duelo de sabores harmonizados do ano, o embate será realizado no novo espaço de eventos da Banca do Holandês, no coração do bairro Mont' Serrat, com votação aberta aos participantes. Anderson Caruso coordena o embate, a partir das 20h. Outro momento gastronômico importante será comandado pelo chef Mamadou Sène com seu novo curso de culinária vegana, no União Cooks, trazendo esta nova tendência de saúde e bem-estar, para quem quiser aprender um pouco mais sobre o assunto, no próximo dia 26 de maio, a partir das 19h30min, no Espaço Cooks, na sede Alto Petrópolis.

