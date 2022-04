Instalada no endereço que já foi o saudoso Dometila Café, no coração da Praça Maurício Cardoso, o novo POA Parrilla, em operação desde 2019, com algumas interrupções em função da pandemia, está a plenos pulmões com inovações criativas e muito cuidado no preparo das carnes de cortes especiais. Esta semana, um dos idealizadores do local, o empresário Marlon Sauer, reuniu imprensa e amigos em torno do assador profissional e expert em carnes, Marcelo Bolinha, para uma noite de degustações e conversas sobre assados. Entre as inovações da casa, a possibilidade de escolher ainda na mesa os cortes que serão preparados ao gosto do cliente, são um charme a mais para aqueles experts e exigentes na seleção de seus pedidos. Aos cuidados de Claudio, um assador experiente e cuidadoso, nada pode sair errado nem no ponto nem na escolha de cada pessoa, como se os clientes estivessem operando em suas próprias churrasqueiras. No cardápio, a diversidade de cortes inclui bife ancho (entrecot), bife de chorizo (contra-filé), assado de tira além de cortes de cordeiro, com acompanhamentos especiais, como a batata assada, legumes grelhados e cogumelos recheados. Para os mais exigentes a POA Parrilla oferece uma linha Premium e Especial com carnes uruguaias e nacionais, dos melhores fornecedores do mercado. A experiência gustativa tem sido apreciada também por quem visita a cidade, pois o tratamento diferenciado e atencioso tem levado a uma ótima avaliação da parrilla pelo Tripadvisor, aplicativo muito usado pelos turistas. Em tempo: a casa oferece as cervejas argentinas entre as opções de vinhos selecionados para cada pedido.