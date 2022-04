O Fuga Bar agora também está no Cais Embarcadero

O Fuga Bar, sucesso garantido na noite do Quarto Distrito, em Porto Alegre, teve abertura para convidados na noite desta segunda-feira, estreando no Cais Embarcadero, em apresentação dos sócios Gustavo Sirotsky - Maia Entretenimento, Marcelo Nery, Claudio Nery, Gabriel Risso, Thiago Risso e Guilherme Kraemer. O amplo espaço de um dos Armazéns do Cais do Porto, logo na entrada do Embarcadero, recria o clima do espaço despojado do galpão do Quarto Distrito, com uma capacidade para 300 pessoas propondo trazer entretenimento e cultura, mesclado com música ao vivo, em shows de bandas e artistas locais. Nesta terça-feira, os shows foram da Sopro Cósmico, ótima por sinal, seguido de Tonho Crocco e do DJ Anderson, animando o público essencialmente jovem da casa, adepto de bons drinks e petiscos leves. Pizzas e panchos são os destaques de um cardápio baseado em food trucks, além das cervejas e drinks variados. Com um investimento de R$ 1.500.000,00 reais, o novo empreendimento abre nesta terça-feira, dia 26 de abril, em sistema de soft open, com inauguração marcada para o dia 5 de maio. A proposta descontraída do Fuga chega em boa hora ao Cais Embarcadero, se somando às diversas operações do local, atraindo um público mais jovem que pode circular pelo espaço, ouvir boa música e, quem sabe, até dançar um pouco. Ótima pedida!