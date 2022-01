Memória da Cena

São múltiplos os motivos para visitar o site do Tributo ao Espaço IAB - Annes Dias, 166, que relembra um ponto que foi emblemático da noite em Porto Alegre, no início dos anos 1980. Além das lembranças compartilhadas por Dirceu Russi, um de seus fundadores, o site contempla uma galeria de arte virtual, relembrando a diversidade do bar que promovia exposições de arte, shows de música, tinha uma livraria e era ponto de encontro badalado. Esta semana, o site inaugurou a exposição virtual dedicada à memória da atriz e diretora gaúcha Irene Brietzke, falecida em 2021, que também era uma das frequentadoras assíduas do Bar do IAB. Aqui, sob as lentes de Jacqueline Joner, o talento expressionista de Irene ressalta em fotos de espetáculos que fizeram sucesso no período de maior produtividade e relevância do teatro gaúcho, os anos 1980. Estão retratados espetáculos como O Casamento do Pequeno Burguês, Mahagonny, dirigidos por ela, e Ana Stein compra uma calça e vem jantar comigo, em que aparece em cena dirigida por Miriam Amaral. Passa lá para conferir isso e muito mais no www.annesdias166.com.br e @annesdias166

El Flamingo

El Flamingo, em Xangri-lá

LUAN RICHARDT/DIVULGAÇÃO/JC

O hábito do brunch e refeições mais leves e prolongadas, comum em balneários como Punta Del Leste, está chegando ao Litoral Norte neste verão. Reforçando a cultura de oferecer refeições a qualquer hora do dia, o El Flamingo chega com opções de lanche, almoço e jantar, sendo uma nova alternativa gastronômica para entrar para a rotina dos veranistas. O espaço coordenado pela empresária Jade Reis Al Hih, aposta no novo modelo para a região. "Sentimos falta de um espaço onde é possível sentar-se para tomar um café da manhã ou um almoço e jantar a qualquer hora do dia. Por isso, resolvemos investir em um local que suprisse essa necessidade, sem perder a identidade", afirma Jade. Junto de seu pai, o empresário Samir Ahmad Al Hih, ela está à frente também da Banca 10, conhecido empório gourmet do Litoral Norte. O El Flamingo funciona de segunda a quinta, das 9h às 20h, e sexta e sábado, das 9h às 22h. @elflamingo_xangrila

Lina Bo Bardi em livro

Capa do livro Lina Bo Bardi, uma biografia

ACERVO EDITORA/DIVULGAÇÃO/JC

Poucas figuras públicas foram mais brasileiras do que a arquiteta italiana Lina Bo Bardi, que chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, se afeiçoando à cultura brasileira de tal maneira que se tornou uma de suas principais intérpretes. A ela, devemos as linhas modernistas do Masp, Museu de Arte de São Paulo, que Assis Chateaubriand entregou ao casal Pietro Maria Bardi e a Lina para a sua criação. O imenso vão livre de concreto do museu, interligando a avenida Paulista ao horizonte da cidade, as grandes galerias sem paredes, as linhas retas, as transparências e os cavaletes de cristal, foram pura inovação no Brasil modernista que ela ajudava a criar. Agora, essa senhora que tão bem soube enxergar um país que não era o seu ganhou uma biografia que é uma ótima pedida de leitura para as férias, do ensaísta Francesco Perrotta-Bosch, que conta que Lina "tinha horror à oficialidade e aos ritos sociais da vida burguesa". Com base em pesquisa extensa, minucioso levantamento de fontes inéditas, calcado em dezenas de entrevistas, bibliografia brasileira e italiana, mas, sobretudo, narrado com leveza e numa estrutura temporal engenhosa, o livro, como a obra de Lina, é denso, alegre e sedutor.

A alma da dança

Eduardo Severino no Projeto Persona com Macho Homem Frágil

JOÃO MATTOS /DIVULGAÇÃO/JC