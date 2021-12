Universo de Van Gogh

A Multiverso Experience abriu sua primeira exposição imersiva em Porto Alegre, ocupando um dos armazéns situados na área do Cais Embarcadero. Com cerca de 1 mil m², o ambiente oferece uma experiência única aos visitantes, que podem ver e vivenciar a arte de Vincent Van Gogh, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista no mundo. O espaço está aberto para visitação, de terça a domingo, das 10h às 22h e segue com exibições até o dia 26 de março, de 2022, dia do aniversário de Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou no site www.multiversoexperience.com.br @caisembarcadero

Diário de viagem

"Todo jornalista, no fundo, gostaria de ser um repórter de viagens", comentou Fernanda Pandolfi, na apresentação de seu livro Quem é a estrada?, um relato sobre os 270 dias em que viajou sozinha pelo mundo, anotando rumos, sensações, experiências e descobertas que só mesmo uma viagem ao redor de si e do planeta proporcionam a alguém. A conhecida fórmula do mochilão nas costas e o mundo na cabeça forneceram o mapa pelo qual a jornalista de sucesso na carreira empreendeu uma busca de si mesma no confronto com as diversidades de lugares tão díspares quanto a Noruega e a Tanzânia. As muitas rotas definidas por Fernanda, seus aspectos psicológicos, táteis e gustativos estão relatados neste livro em capítulos curtos, que contam de Havana a Nova York, de Viena à Índia, passando por 37 países, em uma travessia que se iniciou em seu site de viagens, Ida e Volta, e que agora se completa em uma narrativa interessante. @idaevoltaoficial



Arte em Cena



JUAN FLORIANO/DIVULGAÇÃO/JC

O artista Luca Benites, conhecido internacionalmente por uma intervenção artística na qual incinerou mais de 20 anos de obras de arte e, agora, usa as cinzas em novos projetos, como as peças Gota a Gota, onde une cobre e vidro às cinzas em uma alusão ao tempo, desembarcou recentemente em Porto Alegre, vindo da Espanha, para a exposição da incorporadora ABF Developments. Ao lado das obras de Benites, as esculturas do artista Túlio Pinto e as fotografias de arquitetura do fotógrafo Cláudio Fonseca também integram esta mostra de arte , que permanecerá aberta até 15 de janeiro, das 9h às 17h, na rua Balduino Roehring, 190. Eduardo Fonseca, CEO da incorporadora, recebeu convidados na sede da ABF Developments para apresentar os trabalhos dos artistas que assinarão obras exclusivas para os empreendimentos Balduino e Capítulo 1.

Luxo, cultura e sofisticação



RICARDO LAGE/DIVULGAÇÃO/JC