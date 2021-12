Boleros para que te quero

Após o sucesso de Ay mi amor, os cantores Daniel Debiagi e Ana Medeiros estreiam nesta sexta-feira, dia 10, o espetáculo Bolero que te quiero, comédia musical ambientada no anos 1940, época do sucesso dos programas de rádio no Brasil. Nesta montagem, a dupla de artistas revive os bastidores de um programa radiofônico, mesclando teatro, dança e música. Orlando Alves é comunicador na Rádio Almerinda e recebe em seu programa - "Bolero Que Te Quiero" - a Rainha do Rádio Dalva Baptista. Este encontro serve de mote para a trilha de boleros clássicos executados ao vivo por Daniel, que também assina a direção musical, acompanhado de Jackson Splinder ao piano. A direção cênica é de Everson Silva e acompanham a performance as bailaoras da La Negra Cia. de Arte. A temporada de estreia será em formato híbrido, com sessões nos dias 10 e 11, às 20h no teatro e pelo YouTube do Centro Histórico Cultural Santa Casa. Os ingressos estão à venda pela plataforma sympla.com.br/CHCSantaCasa. @danieldebiagi

Glamour Girl 2021



VANESSA CAPRA CR VÍDEO/DIVULGAÇÃO/JC

Na reta final para o baile de escolha da Glamour Girl 2021, a Liga Feminina de Combate ao Câncer promoveu o primeiro encontro das candidatas ao título deste ano, com os jurados que vão eleger uma das quinze meninas na noite desta sexta-feira, dia 10, no Porto Alegre Country Club. Alberta Cagliari Johannpeter, presidente da Liga Jovem, recebeu as participantes em sua residência, juntamente com as integrantes da diretoria da Liga, Vera Bernardes e Lucila Osório, presidente e vice-presidente, as diretoras sociais Nelma Wagner Gallo e Maria Isabel Cirne Lima, que estão finalizando os últimos detalhes deste que será o 64º baile de escolha da Glamour Girl, nesta sexta-feira, às 22h, no Porto Alegre Country Club. @ligafemininapoa



Sabor renovado

O restaurante Takêdo completou seus 16 anos de vida, sob o comando de Daniel e Gabriela Pulz, estreando o novo formato de serviço a la carte. Depois de um período de reformas para a nova ambientação, o restaurante de cozinha oriental ressurge renovado, mantendo o charme e a elegância do seu ambiente aliado ao requinte de pratos e produtos sofisticados em seu novo menu. Daniel ressalta que "a arte do Takêdo é transmitir carinho e cuidado em cada sensação do seu paladar." Entre os pratos queridinhos dos frequentadores habituais, estão o sashimi de salmão com crispy de beterraba e azeite trufado e o combinado Big Takêdo, um combo que reúne os clássicos do restaurante, servido em um barco. @takedo_restaurante_



Exposição de Mosaicos

Uma das obras de Angela Wolf, baseada em Ucello

/IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A pandemia teve um lado extremamente produtivo para Angela Wolf, que, além de professora de História, nos Cursos Integrados de Artes, da PUC-RS, junto de Tânia Bian, é uma elogiada mosaicista. Com preferência dos temas da arte dos grandes criadores universais, além dos gatos, Angela aproveitou o tempo que ficou em casa, lecionando remotamente, para produzir uma enorme coleção de peças, que tiveram a curadoria de Tânia Bian para a mostra seguida de vendas desta segunda-feira próxima, dia 13, na Praça Maurício Cardoso. @mosaicbywolf

