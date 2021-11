As várias conexões do mundo da moda

O alfaiate uruguaio Mauricio Placeres, com atelier em Porto Alegre desde 2010, aprendeu seu ofício com o pai, Luiz Placeres, que até hoje é seu mestre e conselheiro. Por dominar todos os cordéis da confecção, desde o desenho de estamparias em tecidos até a produção de um traje masculino, Mauricio expandiu os limites de seu trabalho, graças a suas conexões com gente do mundo da moda internacional, atores, músicos, modelos e profissionais de cinema. Ele dorme pouco, trabalha muito, corre como hobby e antes da pandemia estava em um momento promissor da carreira quando viu serem cancelados seus trabalhos com grifes como YSL e Céline, para quem desenvolvia estampas de tecidos para coleções que foram suspensas. Até mesmo a ideia de um showroom em Paris teve de ser abandonada. A retomada lenta e gradual deu seus primeiros sinais em fins de 2020, com a encomenda de trajes que seriam entregues em 2021 para clientes fiéis. "Eu não quero vender por vender, eu quero que a pessoa fique muito bem vestida", se define Mauricio. @mauricioplaceres