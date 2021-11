Espalhando ideias construtivas

A gaúcha Lu Gastal trocou o mundo das formalidades pelo mundo das manualidades, como ela mesma diz. Advogada por formação, artesã por convicção, Lu é autora do livro Relicário de afetos, costuma fazer palestras sobre influência digital no mercado criativo e afetivo e vem trabalhando com comunicadora depois de ser conhecida pelo trabalho no programa É de casa, da Rede Globo. Depois de três anos apresentando pautas artesanais criativas e práticas na atração televisiva, Lu partiu para trabalhar com a questão da influência digital no mercado de comunicação de coisas artesanais e afetivas. A experiência a capacitou para o trabalho em campanhas de grandes marcas como Nívea, Magazine Luiza, Tumelero, Café do Ponto, Picadilly, GNT e Camicado, em que utiliza o testemunhal para difundir novas ideias e comportamentos. Além disso, mantém uma coluna no portal Vida Simples, canal que dissemina ideias sobre inspirar, criar e transformar. "Nem sei me definir muito bem, estou focada em propagar conteúdos de manualidades, cores e afetos. Encerrei minhas atividades à frente do meu estúdio de costuras, mas a cada dois meses lanço coleções de bonecas de pano, totalmente artesanais, que contam as histórias das pessoas", comenta. Lu Gastal está na estrada, gerando conteúdos e espalhando ideias positivas e de bem viver baseadas na simplicidade e em suas experiências construtivas. @lugastal

Mascote da vacinação



MARIANA ALVES/JC

Com o tema da vacinação na ordem do dia, um mascote simpático e colorido tem se destacado na paisagem da orla do Guaíba, nas proximidades da Fundação Iberê Camargo. Robson, símbolo da campanha de vacinação contra a poliomielite, foi pintado por vários artistas e ilustradores para serem expostos em diversas cidades de todo o País. Em Porto Alegre, o mascote criado pela Sanofi Pasteur, baseado no amigurumi, bonequinho de crochê dado às crianças enfermas, recebeu a arte da ilustradora Paula Plim, e está exposto em frente à Fundação Iberê Camargo. Paula optou por caracterizá-lo com seu estilo de trabalho. "Eu optei por fazer algo bem com a minha linguagem, não quis fazer tão temático sobre vacinação, quis dar minha cara mesmo, até pra não ficar redundante. Eu bebo bastante na fonte da estética dos países do leste europeu, a arte fraktur (dos imigrantes alemães nos EUA), que usam muito a simetria e motivos florais", acrescenta. @vacinacaosemduvida @paulaplim_ilustra @plim



Natal do Bem



LUIZA PRADO/JC

A decoração natalina do Shopping Iguatemi deste ano já está recebendo visitas das crianças para as diversas atrações que culminam com a volta da conversa com o Papai Noel, desta vez, mais afastados, mas presencial. Privilegiando a diversidade e a inclusão, foram inseridos totens para doações para 11 entidades beneficentes, entre elas, o Pão dos Pobres, Asilo Padre Cacique, Associação Theatro São Pedro, Natal sem fome, Misturaí, Wimbelemdon e Ucergs. Basta escolher a sua destinação, selecionar um QRCode que conta a história da instituição, e no outro, a colaboração na hora de qualquer valor. @iguatemipoa



Qualidade de vida



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A segunda edição revista e ampliada do livro Vida simples, saudável e feliz, de Carla Lubisco, teve lançamento festivo na terça-feira que passou, no restaurante Macarroni. "Estamos vivendo uma grande transformação, a saúde nunca esteve tão em evidência e precisamos usar esse momento para mudar a nossa mentalidade na direção da construção de um estilo de vida mais saudável, e que nos possibilite vivermos mais e melhor com as pessoas que são importantes para a gente", comenta a personal trainer. @carlalubisco



O que vem por aí