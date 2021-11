O estilo do salão Los Duros Barber Club com sua parede grafitada e seu espaço dedicado aos CDs, livros e camisetas de bandas gaúchas já indica que o local tem rock na veia. Os barbeiros e cantores Felipe Jack e Nego Tarso personificam a diversidade da proposta do local que reúne todas as tribos de clientes em busca do trabalho qualificado de barbearia, em plena Cidade Baixa, em Porto Alegre. Em sintonia com a proposta, a Vitrine do Rock vem apresentando o projeto cultural Los Duros, que já está em sua segunda edição apresentando, neste domingo, a Exposição de Gravuras de Bandas de Rock Gaúcho, criadas por Victor Cardoso, homenageando agora Acústicos e Valvulados, Nenhum de Nós, Vera Loca e Tequila Baby. Na tarde de domingo, a Vitrine do Rock apresentará o cantor Leonardo Kom, o guitarrista Fernando Borges e o cantor e compositor Nego Tarso em show que poderá ser visto da calçada. @losdurosbarberclub

Uma nova casa para O Grito



EINAR ASLAKSEN/DIVULGAÇÃO/JC

O pintor norueguês Edvard Munch, considerado o precursor do surrealismo e do expressionismo, acaba de ganhar um dos maiores museus do mundo dedicados a um só artista. Com projeto do arquiteto espanhol Juan Herreros, o novo Museu Munch, em Oslo, na Noruega, aberto em 22 de outubro, abriga 42.300 peças relacionadas ao pintor, além de 26.700 obras, incluindo a famosa série do quadro O Grito, além de Puberdade e Madonna, entre as mais conhecidas. O monumental edifício de 13 andares, 26 mil m² e 11 galerias já chega causando polêmica por interferir no skyline de Oslo. Entretanto, foi a segurança da série de O Grito, que teve uma de suas versões roubadas em 2004 e só recuperada em 2006, a responsável pela construção do novo prédio que abriga ainda réplicas de sua casa e de seu atelier com objetos pessoais, pincéis e paletas de pintura. Como se não bastasse, o prédio tem revestimento de alumínio reciclado e um sistema inovador de aquecimento e resfriamento. @munchmuseet.no



Retorno ao teatro



PEDRO MENDES/DIVULGAÇÃO/JC

A nova temporada de TOC - uma comédia obsessiva compulsiva, que irá reestrear no Theatro São Pedro, é uma ótima oportunidade para retomar a programação presencial ao teatro gaúcho. O espetáculo cumprirá uma curta temporada entre 26 e 28 de novembro, sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 18h. Dirigida por Lutti Pereira com texto de Artur José Pinto, os quatro personagens com diferentes personalidades e tipos de transtornos obsessivos compulsivos, encontram-se num improvável consultório. Enquanto esperam pelo famoso Dr. Clóvis Schartzmann, para uma sessão de psicoterapia, compartilham suas vidas e desenvolvem uma estranha relação. Assunto abordado com sucesso em outras montagens e filmes, aqui o autor enfatiza a importância dos encontros na vida das pessoas e o quanto podem ser potentes, terapêuticos e transformadores. O tema não pode ser mais atual. @comediatoc

Equilíbrio gastronômico

À frente dos restaurantes Kitsune, em Curitiba e Sakei, no Rio de Janeiro, André Pionteke desembarca em Pinto Bandeira, neste sábado, para cozinhar no exclusivo restaurante Colheita Butique Sazonal. Ao lado de Giordano Tarso, os dois jovens talentos da gastronomia trazem em sua identidade a pegada regional, endossando o uso de ingredientes e produtos locais. A promessa é uma viagem de sabores entre a Mata Atlântica e a serra gaúcha. As reservas para o almoço serão limitadas e podem ser garantidas através do fone (54) 98126-8293. @restaurantecolheita @andrepionteke



O que vem por aí