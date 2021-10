Paraíso vintage no Bom Fim

Um verdadeiro paraíso de camisetas, objetos e brinquedos vintage estão à disposição de quem costuma garimpar peças raras e roupas exclusivas. A Regentag, que tem a curadoria do músico Cláudio Flores da Cunha Mattos, situada no último quarteirão da rua João Telles, segue o lema de que "o cliente tem que ficar satisfeito com a sua compra". Camisetas com estampas de bandas, de ícones do rock mundial, com cartazes de cinema e ídolos da contracultura, dividem espaço com bonecos, miniaturas de carros antigos, câmeras fotográficas, bolsas, roupas exclusivas e algumas lembranças de um passado nem tão distante assim, na loja que tem 15 anos de existência. Claudio trouxe o conceito dos Estados Unidos, onde morou por 12 anos, garimpando raridades principalmente nos garage sales e nos flea markets, mercados de pulgas, em Los Angeles e Nova York, além dos itens herdados de sua tradicional família de Santana do Livramento. Claudio ainda produz as camisetas exclusivas que compõem seu rico acervo e que podem ser confeccionadas na hora, de acordo com o desejo do cliente.