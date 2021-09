A arte viva e temporal da tatuagem

O espaço do Studio do tatuador tem sido uma das atrações da 4ª Mostra EliteDesign, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, por conta também das demonstrações do tatuador Chico Morbene, criador de algumas das tatuagens mais famosas do Brasil. As arquitetas Deborah e Priscila Zimmermann são as responsáveis pela ideia do espaço que é o primeiro montado em uma mostra de decoração no Sul do País e tem contado com a presença de modelos tatuados como Guilherme Zgierski, Vinícius Dalcin e Guilherme Licker, que aperfeiçoam suas imagens ao vivo no local. As exibições ocorrem principalmente aos finais de semana, e os modelos e convidados movimentam o ambiente com verdadeiras obras de arte em sua pele, com tatuagens nada convencionais. @chicomorbene @gui_zgierski @guilicker @viniciusdalcin

Um novo tempo

Ismael Goli, um dos novos talentos presentes na 4ª Mostra EliteDesign

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Adequação ao momento atual foi a proposta da Mostra EliteDesign que está retornando após o recesso de 2020. Programada para ocorrer em maio deste ano, foi postergada em função do aumento dos casos de Covid-19, abrindo ao público no início de setembro. A mostra de decoração segue todos os protocolos sanitários, com constante limpeza dos pés e mãos durante o trajeto de visitação, que revela ambientes sintonizados com o período que estamos vivenciando, em espaços voltados para o bem-estar e reflexão, sem luxos nem exageros. O elenco de arquitetos e decoradores é formado por nomes novos e jovens, que apresentam ambientes criativos como o de Ismael Goli e Antônia Balestra, Bibi Piccon e Letícia Arruda, sintetizando o espírito de renovação da mostra. @mostra.elitedesign

Gigantes do rock gaúcho

Charles Master, fundador do TNT

TIAGO TRINDADE/DIVULGAÇÃO/JC

O Projeto Cultural Los Duros terá lançamento neste domingo, com a Exposição de Gravuras sobre Bandas de Rock Gaúcho, em uma criação do designer gráfico, Victor Cardoso. Serão homenageadas 12 bandas do rock local, sendo apresentadas quatro por mês. Nesta primeira exposição, aparecem TNT, Os Cascaveletes, Engenheiros do Hawaii e Rosa Tattooada. O músico Charles Master, fundador do TNT, dará uma canja no dia do lançamento, na Barbearia Los Duros, que fica na av. José do Patrocínio, 472, quase esquina com a rua da República.

Ecoturismo econômico

Trip da Gurizada

TRIP DA GURIZADA/ACERVO/DIVULGAÇÃO/JC