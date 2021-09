Na disputa pela melhor imagem

O gaúcho Othon Spenner entende tudo de construção de imagem, moda e visagismo. Atuando na área há 40 anos, Othon é um expert quando o assunto é beleza, seja no cinema, na televisão ou no teatro. Sua premiada experiência como figurinista, visagista, aderecista, hair design e produtor de moda, o levaram à produção do FashionHouse Reality, programa da FashionTV Brasil, versão nacional do canal por assinatura da televisão francesa especializada em moda. Na terceira temporada, com estreia em outubro, ele sai dos bastidores e assume a apresentação do reality integrado por 15 principiantes no mundo da moda, orientados por tutores de produção de moda, fotografia, vídeo, modelo e beleza, em três equipes que se desdobram para cumprir desafios impostos pelo programa. Os especialistas orientam durante todo o processo das gravações, como desenvolver um editorial de moda e um fashion filme de até 45 segundos com os produtos dos apoiadores, como as Lojas Pompéia, por exemplo. As competições gravadas na casa Venâncio, em Joinvile, duram três horas e são produzidas de acordo com padrões estipulados pelos tutores. "O programa é uma imersão em moda, fotografia, vídeo, construção de imagem e atuar como modelo. Eles já trazem uma bagagem profissional, mas os tutores orientam de forma prática no que é necessário para as provas e tarefas relâmpago. A cada prova se forma uma nova equipe com os participantes abrindo novas possibilidades de criação", comenta. "No final da temporada, cada participante de uma área é premiado, e o reality destaca um fotógrafo, produtor, um videomaker e assim por diante." Vale conferir.