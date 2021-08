Um lugar na memória

Morre o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, deixando atrás de si um rastro de personagens que serão lembrados eternamente. Um dos maiores galãs da televisão brasileira, Tarcísio foi para o cinema e deixou sua marca também no teatro brasileiro quando viveu o George, de Tudo bem, no ano que vem, ao lado de sua eterna Glória Menezes e o ator de O Camareiro. Ator da primeira novela diária da Televisão Brasileira, 25499 Ocupado, na Excelsior, Tarcisão, como ficou conhecido após seu filho ter iniciado na carreira artística, foi o responsável pela lenda de que os homens passaram a ver novelas graças a seu papel em Irmãos Coragem, de Janete Clair, na TV Globo, em 1971. Eternizado ao lado de Glória, formaram o casal mais longevo da classe artística, atuando juntos em várias novelas e filmes nacionais. Ele foi João Coragem, Ciro Valdez, Renato Vilar, Hermógenes, Felipe, Juca Pitanga, Raul Pelegrini, e muitas vezes, como ele mesmo fazendo aparições em telenovelas. Foi Dom Pedro I no cinema, Euclides da Cunha em minissérie, O Palhaço, em filme de Selton Melo e Cristo Militar, em A Idade da Terra, de Glauber Rocha. Enfim, Tarcísio parte para se eternizar nas memórias de um país sem memória, que trata mal seus artistas, mas que reserva um lugar cativo no coração de quem o assistiu em tantos programas, novelas, minisséries, peças de teatro e filmes nacionais.