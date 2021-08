Festa entre os olivais

A mais nova atração turística no centro de São Paulo, o Sampasky, abriu ao público no começo deste mês, oferecendo uma experiência emocionante sobre a cidade. O Sampasky é um mirante diferente que permite flutuar sobre a cidade localizado no 42° andar do clássico e mais alto edifício de São Paulo, o Mirante do Vale. São 2 decks, retráteis, com chão de vidro, que permitem uma visão de quase 360° da cidade. Além disso, o restante do andar é fechado com janelas, ou seja, é possível ver praticamente todas as zonas de São Paulo até a Cantareira. A venda de ingressos é feita pela internet, com agendamento de horário e limite de visitantes.