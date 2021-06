Bar de Gràcia oferece jantar especial de dia dos namorados

O Bar de Gràcia é o local ideal para você curtir um happy hour e a vida noturna de um dos bairros mais boêmios de Porto Alegre, o Bom Fim. Inspirado em bares da Espanha, onde o cliente ao comprar uma cerveja ganha mini tapas. Uma opção diferenciada, para quem gosta daquele clima de pub, com boa música e gastronomia a preços convidativos. O lugar é inspirado na festa de Gràcia, que enfeita as ruas do bairro de mesmo nome, normalmente, entre os dias 15 e 21 do mês de agosto. O Bar de Gràcia mantém o mesmo ambiente alegre, descontraído e comprometido com a segurança e o conforto dos clientes. A grande novidade é que a partir de junho, a casa passa a oferecer uma programação fixa de terça a sábado. Valores acessíveis e sabores únicos no projeto Semanita Noche.

O Bar de Gràcia também vai promover jantar especial para o dia dos namorados. Composto por entrada, prato principal e sobremesa a R$ 180,00 o casal. Reservas (51) 99825 5183 ou pelo @bardegracia. Também estará disponível para delivery no ifood. Entre as delícias do menu do dia dos namorados, dadinho de polenta brustolada com camarão ao azeite de nozes. Cogumelos recheados com cream cheese defumado. Salada de folhas verdes cebola tomate confitados e azeitona. Entrecote com molho de chocolate com pimenta, mini batata hasselback e mini legumes salteados ou atum selado com crosta de jamón, purê de moranga cabotiá e espinafres salteados com amêndoas. De sobremesa, bolacha amanteigada com amêndoas creme de cumaru, morango assado com pimenta e chantilly de suspiro.

Semanita Noche

Começa na terça com promoção de burgers + chopp ou refri, por R$ 19,90. Na quarta-feira, A Noche de Las Guapas. Trazendo drinks exclusivos, alguns inspirados em receitas espanholas, com dose dupla. Voz e violão. Na quinta, música ao vivo na Noite do Bocadillo. Que apresenta combo do tradicional bocadillo espanhol + chopp a R$ 19,90. E a Sexta da Sangria, com DJ e música para degustar a deliciosa bebida originária da região de Andaluzia - 1 litro de sangria por apenas 39,00. Fechando a programação, no sábado o pint de chopp a R$ 12,00 na compra de tapas. "Cada noite da semana o Bar de Gràcia vai oferecer uma programação diferente. Um lugar genial para se passar muybien, com preços bem competitivos e boa gastronomia", adianta Graziela Becker, sócia do Bar de Gràcia.

Bar de Gràcia - Semanita Noche de terça a sábado & Jantar especial de dia dos namorados, em 12 de junho de 2021

***Nesta quarta-feira, dia 9 de junho, a Noite de Las Guapas terá drinks em dose dupla para as mulheres, a partir das 19h. No show de voz e violão, Rafael Moura, músico e ator. ***

Lugar genial para se passar muy bien. Um pedacinho de Barcelona na capital dos gaúchos. Café, Ceva & Cozinha. Aberto domingos e segundas das 10 às 18h e de terça a sábado das 10h às 23h. No coração do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Endereço: Oswaldo Aranha, nº 788. Capacidade máxima de 120 pessoas. Disponibilidade de Workspace - Espaço com wifi, que conta também, com ampla sala para locação, sem burocracia, oportunizando o local para diferentes perfis profissionais. Contato: (51) 2313 1120. Take Away e Delivery pelo celular / Whatsapp (51) 99825 5183 e no iFood (almoço / janta). Nas redes sociais disponível, igualmente, o cardápio da casa. Aceita todos os cartões e Banricompras.