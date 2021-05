Alô, alô, taí Carmen Miranda

Na biografia do perfil de Rafael Leidens no Instagram, consta marionetista, cantor, ator e barman. Talvez seja um breve resumo de uma vida profissional, mas não define o valor da trajetória deste artista, nascido na serra gaúcha, descendente de holandeses, que se tornou um dos maiores pesquisadores e divulgadores de Carmen Miranda pelo mundo. Radicado em São Paulo desde 2003, foi a bordo do sucesso do espetáculo de marionetes Estrelas do Brasil, presente em seu repertório há 23 anos, que Rafael conquistou o respeito e admiração por seu trabalho. O espetáculo em homenagem às cantoras brasileiras já rodou o mundo e até hoje causa espanto em pessoas que não conhecem Carmen Miranda, por exemplo, e se encantam com sua performance. Formado pelo Festival Internacional de Bonecos de Canela, em sua fase comunitária, teve seu grande mestre em Mário de Ballentti, criador da Caixa do Elefante Teatro de Bonecos, uma das companhias de teatro mais importantes no panorama artístico nacional.

Paixão & Carnaval

Estandarte Bloco Somos todos Carmen

Integrante do grupo paulista XPTO, atuou na chefia do departamento de bonecos da montagem brasileira de O Rei Leão, o bonequeiro fez muita publicidade, teatro, canto e dança, sim, ele ainda é bailarino e diz que a dança é fundamental na manipulação dos bonecos. Criador de seus personagens, Leidens se dedica à pesquisa da vida deles, acabando por se tornar um historiador da música popular brasileira. Rafael levou Carmen Miranda para as ruas, criou um bloco de Carnaval em sua homenagem, o Somos todos Carmen, além de consultor brasileiro para a organização do Museu Carmen Miranda, em Marco de Canavezes, em Portugal, terra natal da cantora. Atualmente Rafael se dedica às lives sobre a artista e conta divertido, que, fantasiado de Carmen durante o Carnaval que não houve em Olinda, ao sair para comprar cervejas, acabou encarnando uma alegria solitária em seu caminho. www.youtube.com/rafaelleidens @rafaelleidens

Nova Gastronomia

Élvio Sobuck e Claudio Solano

Com a expectativa de que o cenário atual seja superado e que 2022 seja um bom ano para o setor de eventos sociais e comerciais, Elvio Sobucki e Claudio Solano decidiram colocar em prática a ideia de sua nova empreitada já em 2021, para trabalhar com antecedência a apresentação dos cardápios, descobrir fornecedores e divulgar a parceria com a Sociedade Libanesa. Integrada por dois nomes experientes e de credibilidade no mercado, a Olivah Gastronomia desenvolveu cinco tipos de cardápios diferentes: Clássico, Contemporâneo, Brasileiro, Mediterrâneo e Vegetariano/Vegano, além da opção personalizável. "Nosso foco é a excelência no atendimento ao cliente, deste a contratação até o final do evento. Estamos pesquisando novidades, montando processos e contratando pessoas altamente habilitadas para chegarmos a este resultado", explicam os parceiros Elvio e Claudio. @olivahgastronomia



Glamour Girl 2021

Joana Nunes Barichello

A Liga Feminina de Combate ao Câncer que está completando 67 anos de atuação já está recebendo inscrições para a escolha da Glamour Girl 2021, prevista para ocorrer em dezembro. Em plena pandemia, a Liga já conta com 14 inscritas e segue recebendo contatos de meninas interessadas em participar das atividades voluntárias desenvolvidas pela entidade que, por enquanto, estão ocorrendo de forma virtual. @ligafemininapoa Laura Friedrich Seger Santos. FOTO: LFCC/ACERVO/DIVULGAÇÃO/JC

Uma imagem



