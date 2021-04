Onde anda você?

Morando e trabalhando em São Paulo desde 1984, a atriz gaúcha Angela Dippe foi pega de surpresa em plenas férias em Torres onde estava cuidando da mãe quando começou a pandemia. Hiper agitada e criativa, Angela passou os primeiros seis meses de isolamento sem trabalho fixo, mas tratou logo de inventar coisas para fazer. Foi ideia dela de reunir o elenco do Castelo Rá Tim Bum, programa infantil do qual participou na TV Cultura de São Paulo, e propor que cada um gravasse um vídeo com seus personagens conscientizando as pessoas sobre os protocolos básicos de saúde. Cássio Scapin, o intérprete do Nino, se encarregou de fazer a abertura e o encerramento do vídeo que foi um sucesso. O humor é um dos traços marcantes da personalidade da atriz que também é uma excelente bailarina. Ao lado dos amigos Junio Enrique e Ana Luiza, que residem em Nova York, gravou a série That Brazilian Couple como uma psicóloga divertida. Paralelamente, participou de cursos de roteiros pelo Zoom e acabou se envolvendo em mais uma produção do Instagram, a série Quarentenados, que teve mais de um milhão de seguidores e em breve será refilmada. Angela Dippe parece desconhecer monotonia, está sempre produzindo algo, gravando cenas para o Instagram, fotografando, posando de modelo. "Se o negócio me interessa, eu acabo topando. Eu mesma me maquio, invento um estúdio, faço o cenário, gravo com o celular, aprendo a editar, eu não fico parada, caso contrário, a carreira artística abandona a gente", comenta.