Onde anda você?

Enquanto a quase totalidade do meio artístico vem enfrentando dificuldades para trabalhar, o ator gaúcho André Arteche, radicado há cerca de 20 anos no Rio de Janeiro, encontrou um meio de exercer sua arte e seu talento de maneira virtual. Além de ator, André é diretor, roteirista e professor de teatro na CAL, Casa das Artes de Laranjeiras. Com a chegada da pandemia, ocupou sua agenda ministrando aulas on line, participando de lives e dirigindo e atuando no espetáculo virtual Nelson aos pedaços, em que contracenou com atores do Brasil todo pelo Zoom, durante 3 meses com cerca de 80 pagantes em cada apresentação. As lives solidárias das quais participa, dedicadas ao Retiro dos Artistas, no Rio, rendem apoio à instituição e muita conversa com artistas como a percussionista Lan Lan, Stepan Nercessian, Cissa Guimarães, Nívea Maria e Zezé Motta, entre outros. "Eu não era um ator perdido no meio da pandemia. No começo, eu me vi me arriscando em lives solidárias, aulas e espetáculos online, tudo acontecendo naturalmente, eu nunca fiquei parado. Essa é uma profissão em que se precisa ter muitas frentes", acrescenta. Atualmente o ator pode ser visto na reprise de Ti Ti Ti, novela que está sendo reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo.