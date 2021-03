Bordando sonhos

Ana Rita Jardim Tavares se define como artesã, mas na realidade é uma empresária que produz, com muito bom gosto, enxovais, caixas forradas de tecidos e bordados para várias finalidades, além de presentes personalizados. Ana Rita começou produzindo tecidos, mas percebeu que o mercado de eventos era um filão a ser atendido com mais atenção. "Eu entro junto com a cerimonialista e a noiva no momento de decisão do estilo da cerimônia, e isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de um produto personalizado", reflete. Ela produz robes para as noivas e madrinhas, lembranças para recém-nascidos, mantas, fraldas, todos os complementos que envolvem casamentos e nascimentos de bebês. Com a pandemia, algumas encomendas foram adiadas, outras, já contratadas, seguem aguardando a produção. Outro efeito sentido foi a readequação dos orçamentos apresentados, a renegociação. Os nascimentos de bebês seguiram com sua demanda, apenas adequando orçamentos à nova realidade e ao investimento que o cliente quer fazer. "As encomendas para enxovais e presentes personalizados cresceram como uma forma de amenizar os problemas que as pessoas passaram a ter. O ano de 2020 foi quando eu mais trabalhei com enxovais de bebê", confessa. @anaritajtavares