A biografia musical de Elis Regina

Como uma falha minha, por absoluta distração ou falta de oportunidade eu não havia lido Elis, Uma Biografia Musical que o Arthur de Faria escreveu e que me caiu nas mãos, obviamente, através do acervo do Zeca Kiechaloski, sempre ele. Por curiosidade, peguei para ler e nunca mais consegui largar. A preciosidade da obra espanta desde a primeira página. Os 25 anos de pesquisa que o Arthur dedicou à obra da cantora gaúcha resultam em um dos mais importantes e completos registros da discografia de Elis visto sob a ótica de um músico. Além de entender do assunto como poucos, o talentoso Arthur disseca a discografia da cantora, revelando detalhes desconhecidos, curiosidades, bastidores das gravações e minúcias históricas da trajetória de Elis Regina em seus 36 anos de vida e 28 discos gravados, fora os póstumos.

O maestro Arthur arregimentou um naipe de depoimentos de pessoas fundamentais na carreira dela, tornando a leitura absolutamente atraente. Sem se perder em detalhes técnicos, mas revelando curiosidades das gravações e dos espetáculos que os registros fonográficos geraram, tomamos conhecimento do processo criativo de uma das maiores vozes da música brasileira, capaz de conquistar fãs pelo mundo todo até hoje. Como um bom maestro, Arthur tem ouvido profissional para distinguir timbres e afinações que passam ao largo de nós, simples mortais, ressaltando as proezas e desafios de uma cantora absolutamente rigorosa em seu trabalho vocal, que buscava a perfeição – e alcançava - se colocando como uma das maiores referências para as futuras gerações de cantoras no Brasil.

Em momento algum, Arthur sai do tom, jamais desafina se deixando seduzir pelo comentário fácil ou pelo lugar comum, assumindo uma reportagem afinada que joga luz sobre a técnica de Elis Regina, sua vida profissional e os desdobramentos de seus relacionamentos que influíram sobre determinadas escolhas de repertório. Arthur entrevistou instrumentistas, produtores e arranjadores que esclareceram mitos sobre a obra da cantora, ajudaram a esmiuçar meandros da indústria fonográfica e a reinterpretar uma das trajetórias mais fascinantes da música brasileira da segunda metade do século XX. Realmente, como está no livro, esta biografia nos ajuda a entender por que ainda hoje, 38 anos depois, Elis Vive!