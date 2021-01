Um veleiro para chamar de seu

Para quem deseja evitar as praias cheias, as aglomerações do Litoral Norte, ou simplesmente, aproveitar um dia diferente na cidade neste verão, o Velejar do Sul é mais uma interessante opção de lazer que está à disposição dos gaúchos. A ideia do projeto do comandante Luciano Pohlmann Garcia é oferecer uma experiência náutica em um charter de veleiro, exclusivo para quem deseja estar mais perto da natureza e desfrutar das belezas do Guaíba. A ideia é de que as pessoas participem efetivamente colocando a 'mão na massa'. No caso, nos cabos e cordas, auxiliando a erguer as velas, assumindo a cana do leme em alguns momentos, sempre supervisionados pelo comandante observando todos os cuidados que a pandemia exige. Os passeios respeitam as condições meteorológicas, têm a duração de três horas e podem ser exclusivos ou compartilhados com até seis tripulantes. As saídas são diárias, pela manhã e tarde e os preços partem de R$ 100,00 por pessoa.

@velejardosul. Os passeios a bordo do veleiro Good News oferecem ainda a opção de conhecer a Ilha das Pedras Brancas - a antiga Ilha do Presídio, distante 45 minutos de barco, com direito a trilha ecológica, noções de história e geografia integradas ao pacote. Outra curiosidade do passeio de um dia no barco, é o churrasco que pode ser feito a bordo para reunir os amigos, a família, indicar para aquelas pessoas que estão visitando Porto Alegre, ou a trabalho na cidade, para que possam aproveitar, para dar uma relaxada conhecendo um pouco mais da Capital. Confira mais imagens e informações em

Preservação

Ilha das Pedras Brancas

/LUCIANO POHLMANN/ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC