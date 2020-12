Bolos de Natal o ano todo

Mesmo encerradas as atividades da Bendito Chocolateria, especializada em brigadeiros gourmet, Leticia Kooper continuou a receber encomendas de amigas que suscitaram a criação de uma conta no Instagram. Criada a rede, ela passou a produzir um cardápio baseado em suas lembranças e a @doce_alemã começou a crescer. Através das memórias e sabores da infância, dos bolos da avó, a Oma, que Leticia desenvolveu o gosto pela iguaria e acabou transformando receitas de família em seu trabalho diário. Os bolos têm apresentação caprichada, sabor inigualável, e ela confessa que nunca fez propaganda, "foi sempre na base do boca a boca". Há três anos dedicada ao preparo de bolos dos mais diferentes sabores e apresentações, Leticia revela que os Bolos de Natal foram os mais pedidos de 2020. "Tive encomendas o ano inteiro. Esta é uma receita minha, inspirada nos bolos alemães, tão comuns em minha infância, adaptados com especiarias", ressalta. A pandemia só ajudou a doceira. Sua produção aumentou tanto que ela encerrou no começo de dezembro novos pedidos para encomendas, exigindo mais de 14 horas de trabalho por dia. Tudo é feito artesanalmente, desde a confecção até as embalagens e a entrega que é executada por ela mesma. Os itens mais pedidos são o Bolo Fruit Cake - o natalino, bolo de laranja, de chocolate e de bergamota Montenegrina. Conheça mais em