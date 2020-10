Colheita orgânica

Os novos tempos sinalizam para a exploração do turismo regional salientando aspectos característicos e valorização de iniciativas criativas. Exemplo disso é o restaurante Colheita, situado em Pinto Bandeira, cuja culinária é baseada na gastronomia sazonal, campestre e gaúcha, com o chef Giordano Tarso instigando a confiança do seu público ao oferecer um "menu não-menu", num almoço em estilo degustação que tem na surpresa seu ponto alto. Ou seja, o cardápio é uma sucessão de inovações. O resultado é primoroso, com destaque para as carnes e charcutaria, tudo baseado no preceito do slow food, do qual o jovem chef é ativista.

Produção local

Um dos aspectos que diferenciam o Colheita, além do charme do local e do atendimento personalizado, é que os ingredientes, são, em sua maioria, orgânicos e de produção local, cultivados pela própria equipe ou comprados de produtores vizinhos. Com isso, o chef entrega uma experiência exclusiva à mesa, refletindo não apenas o seu repertório técnico, mas também a cultura e os costumes que compõem a identidade local. A cada estação, o menu é reformulado, trazendo à tona o frescor dos ingredientes que estão em abundância a cada momento.

Vinhedos

Como a região é rica em vinhedos, a carta de vinhos e espumantes é diferenciada e tem a assinatura da sommelier Ana Taíse Relvas Gonçalves, que prioriza a produção de Pinto Bandeira e arredores. O restaurante Colheita atende no almoço às sextas, sábados e domingos, somente sob reserva. Mais informações no Instagram @restaurantecolheita



No colo da Serra

Gramado tem atraído muito do turismo nesta fase de pandemia, concentrando eventos como o 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que irá até 12 de outubro. Com o tema Do produtor à mesa, os restaurantes participantes prepararam pratos especiais com insumos coloniais dos produtores da agroindústria local. Na lista, constam restaurantes como Hard Rock Café, Divino, Malbec, Olivas, Taro, entre outros.

Drive thru