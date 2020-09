Leonardo da Vinci na era digital

A mostra interativa Leonardo Da Vinci - 500 anos de um gênio, que recebeu mais de 480 mil pessoas no MIS Experience, em São Paulo, foi suspensa em março passado devido à pandemia do Covid-19, e agora retorna através da plataforma digital. No ambiente online é possível passear por todas as 18 áreas temáticas da exposição, incluindo a sala de projeção, com imagens em 360 graus.

A visita é uma imersão completa com experiência em realidade aumentada de objetos expostos no espaço físico e acesso a uma série de vídeos com conteúdos que revelam aspectos curiosos da vida e da obra do mestre renascentista.

www.exposicaodavinci500anos.com.br Os ingressos para a exposição digital Leonardo Da Vinci - 500 anos de um gênio podem ser adquiridos através do site, por R$ 20,00.

Debut adiado

Em uma ação especial que está sendo mantida em sigilo, o Grêmio Náutico União irá homenagear suas debutantes, neste sábado, dia 26, na data original em que seria realizada a 60ª edição de seu debut. Esta semana, após consulta às famílias participantes, o Baile de Debutantes 2020 foi transferido para 15 de maio de 2021, por oferecer mais segurança e um momento mais propício, levando em consideração a saúde e a segurança de todos os envolvidos. Ainda não há início definido para a programação presencial, visto que a liberação depende dos órgãos públicos responsáveis.

A Sbornia em Revista

A Sbornia em websérie

NILTON SANTOLIN/DIVULGAÇÃO/JC

canal A Sbørnia Kontr'Atracka do YouTube Já está sendo gravada a websérie A Sbornia em revista, produzida de modo remoto, combinando material inédito de um arquivo de 35 anos da saga sborniana, que inclui os espetáculos Tangos e Tragédias e A Sbørnia Kontr'Atracka. O talkshow remonta à atmosfera dos clássicos programas humorísticos de TV, trazendo, além de Hique Gomez, Simone Rasslan e Claudio Levitan, a participação especial de André Abujamra como Abustradamus. Os episódios serão exibidos semanalmente no, que já está sendo abastecido com material inédito.

Dia da Criança no Grêmio Náutico União